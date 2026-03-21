최리, 영화 '메소드연기' 특별출연 화제

분장팀 스태프 '샛별' 역할로 존재감 과시

능청스러운 연기로 극의 재미 배가 평가

배우 최리가 영화 '메소드연기'에 출연했다. 사진제공=바이포엠스튜디오

배우 최리가 현재 상영 중인 영화 '메소드연기'(감독 이기혁)에 특별출연해 분장팀 스태프 '샛별' 역할로 강렬한 존재감을 선보였다.▾‘메소드연기’는 코미디로 떴지만 코미디가 하기 싫은 웃기는 배우 이동휘가 진정성 있는 연기로 인정받기 위해 역할에 과몰입하면서 벌어지는 이야기를 그린 영화다.최리는 극 중 촬영 현장의 분장팀 스태프 ‘샛별’로 분해, 당찬 면모를 선보이며 시선을 사로잡았다.특히 분장을 거부하는 배우를 상대로 팽팽한 기싸움을 벌이며 능청스럽게 분장 도구를 들이미는 장면은 극에 유쾌한 에너지를 더했다. 현장에서 단호하게 제 할 일을 수행하는 인물의 특성을 실감 나게 그려낸 최리의 열연은 대립 상황을 재치있게 살리며 극의 재미를 배가시켰다.최리는 캐릭터의 매력을 살리는 연기로 ‘샛별’이라는 인물을 밀도있게 완성해냈다. 능청스러운 표현과 디테일한 연기로 인물을 설득력 있게 표현하며 관객들에게 소소한 즐거움을 전했다.매 작품 안정적인 실력을 바탕으로 맡은 역할을 소화해 온 최리는, 이번 영화에서도 자신만의 매력을 발산하며 탄탄한 연기 역량을 다시 한번 증명했다. 이처럼 연기 색깔을 차근차근 구축해 가고 있는 최리가 향후 보여줄 새로운 모습들에도 귀추가 주목된다.한편, 영화 ‘메소드연기’는 현재 극장에서 절찬 상영 중이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr관련 주제: 최리, 메소드연기, 특별출연, 분장팀스태프, 이기혁감독