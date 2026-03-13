사진 제공: KBS 2TV 주말드라마

김형묵을 향한 김승수의 분노가 폭발한다.KBS 2TV 주말드라마 ‘사랑을 처방해 드립니다’(연출 한준서, 배은혜/ 극본 박지숙 / 제작 HB엔터테인먼트) 13, 14회에서는 이사 문제를 둘러싼 공씨 집안과 양씨 집안의 예측 불허 파란이 펼쳐진다.앞서 양동익(김형묵 분)은 공정한(김승수 분)의 이사를 막기 위해 눈물겨운 사투를 벌였다. 양동익은 공정한과의 공동 방송 출연을 성사시키기 위해 헌신 계약서까지 작성하는 등 남다른 집념으로 웃음과 긴장감을 동시에 선사했다.공개된 스틸에는 짧은 소강상태 이후 또다시 불이 붙은 공정한과 양동익의 모습이 시선을 사로잡는다. 공정한은 분노가 서린 얼굴로 양동익의 멱살을 잡고 있고, 양동익 역시 날 선 분위기로 공정한을 마주하고 있다. 특히 두 사람은 공동 방송 출연과 이사 철회 문제를 아직 아내에게 알리지 못한 상황. 이들의 위태로운 공조 속에 예기치 못한 변수가 발생하며 또 한 번 두 집안을 발칵 뒤집어놓을지 호기심을 자극한다.그런가 하면 공정한, 공주아(진세연 분) 부녀가 정면으로 충돌한다. 공주아는 답답함과 원망이 섞인 시선으로 공정한을 바라보고 있고, 공정한은 딸의 반응에 충격을 받은 듯 얼어붙어 있다. 서로를 이해하며 비로소 평화를 유지하던 공씨 집안에 또다시 거센 균열이 예고되며 한 치 앞도 예측할 수 없는 부녀 갈등의 향방에 이목이 쏠린다.양씨 집안 또한 위기를 맞이한다. 양동익은 아들 양현빈(박기웅 분) 앞에서 금방이라도 무너질 듯한 표정으로 서 있다. 양현빈은 그런 아버지에게서 등을 돌린 채 깊은 고민에 빠져 있어 싸늘한 분위기를 자아낸다. 그간 양현빈은 가부장적인 아버지에 대한 원망을 품고 자라왔고 양동익은 그런 아들과 데면데면 관계를 이어왔다. 과연 이들 부자를 덮친 불길한 예감의 정체가 무엇일지 본방송을 향한 기대감이 증폭된다.한편 KBS 2TV 주말드라마 ‘사랑을 처방해 드립니다’ 13회는 14일 저녁 8시 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr