배우 정은채가 '아너 : 그녀들의 법정'에서 함께 호흡을 맞췄던 배우 이나영의 오랜 팬이라고 밝혔다.13일 서울 강남구의 한 카페에서 ENA 월화드라마 '아너 : 그녀들의 법정'(이하 '아너')에 출연한 정은채를 만났다.'아너'는 거대한 스캔들이 되어 돌아온 과거를 정면으로 돌파하는 세 여성 변호사의 미스터리 추적극이다. 정은채는 여성 범죄 피해자 전문 로펌 L&J(Listen and Join)의 대표 강신재 역을 맡아 배우 이나영, 이청아와 20년 지기 친구로 호흡을 맞췄다.지난 11일 종영한 '아너' 최종회 시청률은 수도권 4.9%, 전국 4.7%로 자체 최고 기록을 세우며 유종의 미를 거뒀다. 이에 대해 정은채는 "2026년을 '아너'를 통해 기분 좋게 시작할 수 있어서 좋았다. 매주 본방사수 해주시고 결말에 관심 가져주신 시청자들 덕분에 드라마가 무사히 마무리될 수 있었다. 정말 감사하다는 말씀을 드리고 싶다"고 소감을 전했다.이나영, 이청아와의 호흡은 어땠을까. 정은채는 "만난 지 얼마 되지 않았는데도 정말 오래된 관계처럼 느껴졌다. 20년 지기 친구를 연기하다 보니 자연스럽게 가까워진 것도 있고, 타고난 기질적인 부분에서도 비슷한 점이 많았다"고 회상했다. 이어 그는 "내가 막내라서 언니들이 귀여워해 주시기도 했다"라며 웃어 보였다.이나영의 오랜 팬이었음을 밝히기도 했다. 정은채는 "2002년에 방영된 나영 언니의 드라마 '네 멋대로 해라'를 정말 좋아했다. 그 드라마가 내 인생 드라마다"라며 "아마 이 인터뷰를 보시면 별 이야기는 안 하시겠지만 흐뭇해하실 것 같다"고 말해 훈훈함을 더했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr