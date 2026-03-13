[사진 제공 = 저스트엔터테인먼트]

배우 서현우가 차기작 ENA ‘클라이맥스’를 통해 또 한 번 파격적인 연기 변신에 나선다.최근 인기리에 방영된 드라마 ‘아너 : 그녀들의 법정’에서 강렬한 빌런 캐릭터를 완벽히 소화하며 찬사를 이끌어냈던 서현우가 ENA 새 월화드라마 ‘클라이맥스’에 특별출연하며 광폭 행보를 이어간다.드라마 ‘클라이맥스’는 대한민국 최고 권력을 차지하기 위해 카르텔에 뛰어든 검사 방태섭(주지훈 분)과 그를 둘러싼 인물들의 치열한 생존기를 그린 작품이다. 극 중 서현우는 과거 충무로를 주름잡던 거물 영화제작자 ‘오광재’ 역을 맡았다.오광재는 정·재계 실력자들 사이에서 수단과 방법을 가리지 않고 성공을 위해 움직이는 인물이다. 특히 추상아 역의 하지원과 긴밀하게 얽히며 극의 긴장감을 조율하는 핵심적인 역할을 수행할 예정이다.이번 작품에서 무엇보다 기대를 모으는 대목은 매 작품 스스로를 지우고 캐릭터를 입는 서현우의 새로운 얼굴이다. 서현우는 이번 ‘오광재’ 역을 통해 전작과는 전혀 결이 다른 섬세한 디테일로 극에 묘한 서스펜스를 불어넣을 계획이다. 소속사 측에 따르면 서현우는 특별출연임에도 불구하고 인물이 가진 복합적인 내면을 완벽히 구현하기 위해 캐릭터 분석에 심혈을 기울였다는 후문이다.그간 선 굵은 카리스마부터 탄탄한 생활 연기까지 넓은 스펙트럼을 증명해 온 서현우가 이번 작품에서 보여줄 또 한 번의 파격적인 변신에 업계의 이목이 쏠리고 있다. 강렬한 존재감으로 주지훈, 하지원 등 쟁쟁한 출연진 사이에서 선보일 연기 시너지에 벌써부터 귀추가 주목된다.한편, 서현우의 합류로 더욱 밀도 높은 라인업을 구축한 ENA 월화드라마 ‘클라이맥스’는 오는 16일 밤 10시 ENA에서 첫 방송된다. 지니 TV와 디즈니+에서도 시청 가능하다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr