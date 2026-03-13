김한솔 / 사진 = 김한솔 유튜브 채널

시각장애인 크리에이터 김한솔이 미국 기업가 일론 머스크의 뇌 신경과학 스타트업 '뉴럴링크' 임상 대상자로 선정됐다는 소문에 휩싸인 가운데 두 사람이 어깨동무한 사진에 대해 입을 열었다.13일 유튜브 채널 '원샷 한솔'에는 '자고 일어났더니 뉴스 1위 저 맞습니다. 모두 설명하겠습니다'라는 제목의 영상이 게재됐다. 공개된 영상에서 김한솔은 그가 일론 머스크를 만났으며 뇌에 칩을 심었다는 소문에 대해 해명했다.그는 "해명 드려야 할 것 같다. 저는 아직 짐도 안 쌌고, 여권은 서랍 안에 그대로 있다"고 말문을 열었다. 이어 "자고 일어났더니 뉴스 1위에 제 기사가 있더라. 가만히 있으니 논란이 퍼지는 것을 보고 해명 영상을 올려야 할 것 같더라"고 설명했다. 또한 온라인 상에서 확산된 일론 머스크와 나란히 선 사진에 대해서는 "(일론 머스크) 안 만났다. 모두 사실이 아니며 해당 사진은 AI 합성"이라고 덧붙였다.그는 해당 임상시험의 선정 결과가 아직 나오지 않아 기다리는 중이라며 근황을 전했다. 김한솔은 "아직 탈락한 것은 아니다. 전 세계에서 많은 시각장애인이 신청했을 텐데 임상시험 승인 중이어서 뽑히려면 시간이 좀 남은 것 같다"고 전했다. 이어 그는 "생각보다 간단한 실험이더라"며 "솔직히 무섭긴 하지만, 선정된다면 가족 및 지인들과 신중히 검토 후 선택하겠다"고 말했다.앞서 김한솔은 지난 2월 7일 자신의 유튜브 채널을 통해 뉴럴링크가 개발 중인 시력 회복 기술 임상 시험에 지원했다고 밝혀 화제를 모았다. 해당 임상 시험은 뇌에 칩을 심어 신경 신호를 컴퓨터와 연결하는 기술 연구 프로젝트다.한편 김한솔은 2010년 희귀병으로 시력을 잃었다. 그의 오른쪽 눈은 명암만 구분할 수 있으며 왼쪽 눈은 물체를 가까이 둔 상태에서 특정 각도의 윤곽만 보이는 상태라고 전해졌다. 그는 2019년 유튜브 채널을 개설해 시각장애인의 일상을 공유하고 있다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr