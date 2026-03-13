사진=서유정 유튜브

사진=서유정 유튜브

사진=서유정 유튜브

사진=서유정 유튜브

사진=서유정 유튜브

사진=서유정 유튜브

사진=서유정 유튜브

사진=서유정 유튜브

사진=서유정 유튜브

배우 정가은이 재혼 생각을 내비쳤다.12일 유튜브 채널 '유정 그리고 주정'에는 '딸 혼자 키우는 돌싱녀의 일탈은 어디까지?'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 서유정은 연애와 결혼 이야기 중 "너는 무조건 어린 건 싫어?"라며 "80대 천억 자산가 VS 동갑내기 PD" 극단적인 선택지를 제시했다. 이에 정가은은 "돈이 중요한 건 아니다. 하지만, 80대 어르신이 날 좋다고 하면 공경하는 마음으로"라고 답해 폭소케 했다.정가은과 서유정은 모두 딸을 키우는 엄마라는 공통점으로 깊은 공감대를 드러냈다. 특히 정가은은 서유정이 홀로 아이를 키우기 시작한 시절, 송도까지 두 번이나 가고, 서유정 딸이 아플 때 돌봐주기도 했다고.서유정은 "그때는 나한테도 모든 일상이 너무 크게 오던 시기였는데, 가은이가 먹을 걸 바리바리 싸 들고 왔다. 송이한테 이것저것 챙겨주고, 나는 육아 선배라고 생각하니까 너무 의지가 됐다. 그때 진짜 너무 고마웠다. 그걸 잊지 못한다"고 말했다엄마의 유명세를 자랑스러워하는 딸들의 이야기도 이어졌다. 정가은은 "학원 끝날 시간에 픽업을 가면 애가 나오면서 '우리 엄마 연예인이다'라고 한다"고 웃으며 말했다. 이어 "엘리베이터에 다른 사람들이 타면 갑자기 '우리 엄마 정가은이다'라고 하더라"며 딸의 귀여운 자랑을 전했다.서유정도 비슷한 경험을 털어놨다. 그는 "어떤 분이 나를 알아보고 인사했는데, 송이가 그걸 보더니 친구 손을 딱 잡고 '엄마, 내 엄마잖아'라고 했다"고 회상했다. 또 유치원에서 엄마들이 자신을 배우라고 소개하자 딸이 "엄마 여배우야?"라고 되묻더니 "나도 커서 여배우 될 거야"라고 말했던 일화도 전했다.그러나 두 사람 모두 딸이 연예인을 하겠다고 하면 선뜻 찬성하기는 어렵다고 입을 모았다. 정가은은 "안 시키고 싶다. 이 일 말고 어떤 기술이 있으면 좋겠다"고 말했다. 이어 "알려진다는 건 많은 시선을 견뎌야 한다는 뜻이다. 법을 잘 지키고 사는 건 당연하지만, 늘 누군가 나를 보고 있고 타의 모범이 돼야 한다는 부담이 있다. 그걸 내 자식에게까지 주고 싶지는 않다"고 털어놨다.한편, 정가은은 2016년 사업가와 결혼했다가 2018년 이혼한 후, 홀로 딸을 양육하고 있다. 최근 방송 활동과 함께 택시 운전을 시작했고, 손해보험FP 자격증도 취득하며 화제가 됐다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr