사진=텐아시아DB

사진=ENA

'체인지 스트릿'이 도쿄와 서울을 무대로 특별한 한일 음악 교감을 그려낸다.13일 ENA에서 한일 국교정상화 60주년 초대형 프로젝트 '체인지 스트릿(Change Street, 연출: 오준성)' 11화가 방송된다.'체인지 스트릿'은 한국과 일본을 대표하는 아티스트들이 서로의 거리와 언어, 감성 속으로 스며들어 음악으로 교감하는 신개념 문화 교류 프로그램이다.이날 방송에서는 도쿄타워를 배경으로 버스킹을 이어가는 한국팀 멤버 카라 허영지, 아스트로 윤산하, 펜타곤 후이, HYNN(박혜원), 서울 홍대 라이즈 오토그래프 컬렉션 호텔 루프톱 위에서 버스킹을 선보이는 일본팀 멤버 미와 카노우 미유의 무대가 펼쳐진다.HYNN(박혜원)과 윤산하는 드라마 '태양의 후예' OST 첸과 펀치의 'Everytime'으로 완벽한 호흡을 자랑한다. 두 사람의 달콤한 하모니는 현장을 따뜻한 분위기로 물들였고, HYNN(박혜원)은 "연습 때보다 본 무대에서 훨씬 더 많은 아이콘택트를 했다"고 전하며 한층 자연스러운 케미를 보여줬다는 후문이다.무대 후 스페셜 게스트로 스튜디오에 함께 하는 타카하시 아이는 함께 듀엣을 해보고 싶은 한국 가수를 묻는 말에 NCT 텐을 언급하며 "기회가 된다면 꼭 함께 노래해 보고 싶다"고 밝혀 일편단심 팬심을 내비친다.버스킹 현장에서는 음악이 언어를 뛰어넘는 감동적인 장면들도 이어진다. 허영지는 드라마 '드림하이'에서 수지가 커버해 화제를 모았던 '겨울 아이'를 선곡했다. 맑고 깨끗한 음색으로 무대를 선보인 허영지는 생일을 맞은 관객을 위해 진심을 담아 노래를 불렀고, 현장은 따뜻한 감동이 퍼지며 선물 같은 순간으로 채워졌다.차은우가 속한 그룹 아스트로의 막내 멤버 윤산하는 드라마 '그 겨울 바람이 분다' OST 더원의 '겨울 사랑'으로 감성 가득한 무대를 완성해 관객석을 눈물바다로 만든다. 스튜디오에서 이를 지켜본 강남은 "넋을 놓고 보게 된다"고 감탄했고, 타카하시 아이 역시 "화면으로도 멋있지만 현장에 있었다면 대성통곡했을 것 같다. 관객들의 눈물이 이해된다"며 깊은 여운을 전했다는 후문이다.일본팀의 무대 역시 강렬한 인상을 남긴다. 카노우 미유는 애니메이션 OST 명곡들을 자신만의 색깔로 재해석하며 '애니 OST 신성'다운 면모를 드러낸다. 애니메이션 '미소녀 전사 세일러문' OST DALI의 '문라이트 전설'을 색다른 편곡으로 선보이며 밤 분위기를 감성적으로 물들였고, 신동엽은 "그 어떤 노래보다도 근사하게 들린다"며 감탄을 아끼지 않았다고. 이어 라이브 풀 밴드와 완벽한 코러스가 더해진 애니메이션 '신세기 에반게리온' OST 타카하시 요코의 '잔혹한 천사의 테제' 무대에서는 폭발적인 에너지로 현장의 텐션을 끌어올린다.아울러 스튜디오에는 한국 포크 음악의 전설 박학기가 특별 게스트로 등장한다. 그는 '체인지 스트릿'의 숨은 조력자로 참여했던 비하인드 스토리와 버스킹 현장의 다양한 이야기를 전하며 프로그램의 또 다른 재미를 더할 예정이다.'체인지 스트릿'은 ㈜포레스트미디어, ㈜한강포레ENM, ENA가 공동 제작하며, 매주 금요일 밤 11시 ENA에서 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr