/ 사진=텐아시아 DB

/ 사진=㈜바이포엠스튜디오

배우 윤경호가 이동휘와의 호흡에 대해 언급했다.13일 서울 강남구 메가박스 코엑스에서 영화 '메소드연기'의 언론시사회가 열린 가운데 현장에는 배우 이동휘, 윤경호, 강찬희와 이기혁 감독이 참석했다.영화 '메소드연기'(감독 이기혁)는 코미디로 떴지만 코미디가 하기 싫은 '웃기는 배우' 이동휘가 진정성 있는 연기로 인정받기 위해 역할에 과몰입하면서 벌어지는 이야기를 담은 작품이다. 동명의 단편영화를 바탕으로 확장된 장편 프로젝트로, 이기혁 감독과 이동휘가 단편에 이어 다시 한번 의기투합해 완성한 과몰입 메타 코미디다.극 중 이동휘는 자신의 이름을 내건 캐릭터 '이동휘' 역을 맡아 실제와 허구를 오가는 기발한 설정과 현실을 비튼 유쾌한 전개로 색다른 재미를 선사한다.이날 윤경호는 이기혁 감독과의 인연으로 작품에 합류하게 됐다고 밝혔다. 그는 "감독님이 원래 배우로 활동하던 시절 드라마 '자백'을 함께 했는데 그 인연으로 연락이 왔다"며 "감독을 준비하고 있고 장편 영화를 준비 중이라는 이야기를 듣고 반갑고 놀랐다"고 말했다.이어 "이동휘가 주인공이고 저는 동휘의 형 '동태' 역이라고 하더라. 이름을 듣고는 '어디까지 가려는 영화일까' 싶어 잠깐 망설이기도 했다"며 웃었다. 그러면서 "원작과 감독님의 전작들을 보고 신뢰와 기대가 생긴 상태에서 대본을 읽었는데 이야기가 참신하고 재미있었다"고 전했다.이어 이동휘와의 호흡에 대해서도 언급했다. 윤경호는 "이동휘가 코미디를 많이 하지 않았는데도 코미디적인 인상이 깊었다"며 "작업을 하면서 굉장히 진중하면서도 아이디어가 많고 뜨거운 사람이라고 느꼈다"고 말했다.그는 "여러 장면 속 애드리브나 코믹한 포인트가 동휘의 아이디어에서 나온 경우가 많았다"며 "본인을 연기한다는 건 큰 용기가 필요한 일인데 그 과정에서 굉장히 신중하면서도 과감했고, 주변 구성원들의 이야기를 귀담아듣는 모습이 인상적이었다"고 덧붙였다.또한 "동생이지만 제가 많이 배웠다. 특히 마지막 장면은 배우 이동휘의 새로운 발견이 아니었나 싶다"며 "지나고 보니 너무 보고 싶은 동생이자 다시 함께 작업하고 싶은 동료가 됐다"고 애정을 드러냈다.영화 '메소드연기'는 오는 18일 개봉한다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr