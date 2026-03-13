사진=티오피미디어

2024년 데뷔한 그룹 오드유스(ODD YOUTH)가 멤버 전원 20대의 문턱에서 컴백 신호탄을 쏘아올렸다.오드유스(써머, 마야, 마이카, 카니, 예음)는 지난 12일 오후 두 번째 싱글 'Babyface(베이비페이스)'를 발매하고 약 11개월 만에 컴백했다.동명의 타이틀곡 'Babyface'는 탄탄한 베이스 리듬을 중심으로 리드미컬한 사운드가 전개되는 팝 댄스 트랙이다. 나이와 외모에 대한 전형적인 시선을 유쾌하게 비트는 가사로 오드유스의 당당한 태도와 한층 성숙해진 면모를 확인할 수 있다.같은 날 방송된 Mnet '엠카운트다운'에서 오드유스는 'Babyface' 퍼포먼스를 최초 공개하며 글로벌 팬들의 시선을 사로잡았다. 이들은 멤버별 화려한 스타일링과 건강미 넘치는 매력, 절도 있는 군무로 강렬한 에너지를 발산하며 단숨에 무대를 장악했다.10대와 20대의 경계에서 느낄 수 있는 감정을 자신들만의 언어로 표현하며 새롭게 돌아온 오드유스가 일문일답을 통해 'Babyface'와 관련된 이야기를 직접 전했다.써머 : 새로 데뷔하는 느낌처럼 설레고, 사진이 하나씩 공개될 때마다 신기하기도 하고 신났어요. 또 무대에 설 생각을 하니까 너무 기대돼요!마야 : 일단 긴 시간을 기다려주신 저희 팬분들과 모든 분들께 감사하다는 말을 전하고 싶습니다! 오랜만인 만큼 더 긴장도 되고 떨리기도 해요. 전과 달리 새로운 모습이라 더 멋지고 좋은 모습들을 보여드릴 수 있게 되어 행복합니다!마이카 : 중독적인 멜로디와 리듬이 특징이고, 지금까지 보여드린 적 없던 곡인데요. 이번 'Babyface'를 통해 오드유스만의 조금 어른스러워진 모습을 확인하실 수 있을 것 같습니다.카니 : 묵직한 베이스에 얹어진 저희의 매력적인 목소리를 리스닝 포인트로 들어주시면 더 좋을 것 같아요!써머 : 오드유스가 성장하고 성숙해진 모습을 보여드리려고 했어요. 그리고 연습하면서 제일 신경 쓴 건 표정인 것 같아요. 이제 10대를 막 벗어났고, 조금 더 달라진 모습을 보여주기 위해 신경을 많이 썼습니다.카니 : 이번 컴백을 준비하면서 멤버 전원이 20대가 된 만큼, 달라진 모습과 분위기를 만들려고 노력했습니다.써머 : 평소보다 운동도 많이 하고, 다른 선배님들 영상을 보면서 표정을 많이 연구했던 것 같아요.마야 : 이번 곡을 위해 높은 힐을 신고 연습을 많이 했습니다. 처음 힐을 신고 연습할 때는 걷는 것도 힘들었는데, 연습을 많이 하다 보니까 많이 익숙해지고 편해진 것 같아요.마이카 : 춤출 때 힐 신고 연습을 진짜 많이 했어요! 그리고 저는 표정도 귀엽게만 하지 않고 멋있는 표정도 낼 수 있도록 노력했습니다!카니 : 우선 외적인 변화가 필요하다고 생각해 운동과 케어를 집중적으로 했고, 실력을 키우기 위해서도 열심히 노력했습니다.예음 : 지난 컴백 때는 외적으로 완벽하지 못했다고 생각해서 훨씬 더 열심히 관리했습니다! 그리고 춤 실력도 이번 컴백 연습을 통해서 많이 성장한 것 같아요.마이카 : 뮤직비디오 찍을 때가 제 생일이었어요. 밤 11시 58분, 큐 사인 1초 전에 써머가 축하한다고 해줬고, 컷 하자마자 다 같이 축하해줬어요. 많은 사람들이 축하해 주셔서 너무 감사했던 기억이 있습니다.마야 : 항상 보여주던 귀여운 모습들보단 좀 더 성숙한 '멋진 언니' 느낌을 주고 싶어요. 반전 매력이 포인트라고 생각합니다.예음 : '모든 것이 완벽한 오드유스'라는 수식어를 얻고 싶어요. 정말 열심히 노력하고 연습한 만큼, 완벽이라는 타이틀이 생겼으면 좋겠어요.써머 : 기다려줘서 너무너무 고맙고, 이번 활동도 같이 으쌰으쌰 잘해 보자! 기다려준 만큼 좋은 무대로 보답할게요.마야 : 이번에 더 자랑스럽고 예쁘고 멋진 모습 많이 보여줄게요. 우리를 기다려준 만큼 더 많은 에너지와 사랑을 줄게! 사랑해요.마이카 : 긴 시간을 기다려준 오디즈 정말 고맙고 드디어 볼 수 있어서 설레요! 더 멋진 모습을 보여줄 수 있도록 많이 노력할게요. 항상 사랑해요!카니 : 오랜 시간 기다려줘서 고마워요. 보답하기 위해 저희도 열심히 노력했으니 잘 봐주세요!예음 : 오랫동안 오드유스의 컴백을 기다려줘서 너무너무 고마워요. 못 만난 만큼 더 큰 사랑을 줄게요. 곧 만나요! 항상 너무 감사하고 고맙고 사랑해요, 오디즈.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr