배우 한가인이 중국의 유행 화장법인 '왕홍 메이크업'을 시도한 과정을 공개했다.지난 12일 한가인은 본인의 유튜브 채널 '자유부인 한가인'에 중국 상하이 여행 중 현지 화장법에 도전하는 영상을 게시했다. 해당 영상에는 한가인이 채널 제작진과 함께 상하이를 방문해 화려한 연출로 알려진 왕홍 메이크업을 받는 모습이 담겼다.이번 일정은 평소 화려한 스타일을 보고 싶어 했던 구독자들의 요청에 따라 기획됐다. 메이크업 아티스트는 한가인이 출연했던 드라마 '마녀유희'를 언급하며, 머리 장식부터 화장까지 강한 시각적 효과를 주는 데 집중했다. 이에 한가인은 "해본 것 중 화려함의 끝"이라며 "이런 종류는 이제 졸업해도 될 것 같다"고 소감을 전했다.부피가 큰 머리 장식까지 갖춘 한가인은 "지금까지 해본 장식 중 가장 화려하다"고 설명했다. 현장에 있던 제작진과 현지 관계자들은 그의 달라진 외형에 주목했다. 한가인은 상하이 예원을 배경으로 사진작가의 요청에 따라 여러 자세를 취하며 촬영을 마쳤다.다만 화려한 연출만큼 제거 과정에서의 번거로움도 언급됐다. 한가인은 "머리 장식 무게가 상당해 목 건강이 좋지 않은 분들은 피해야 할 것 같다"고 주의 사항을 전한 뒤, 장식을 제거하자 "너무 시원하다"고 말했다.이어 화장을 지운 뒤에도 "평소보다 세 배의 시간이 걸렸다"며 "평소 화장 솜을 2장 정도 사용하는데 이번에는 15장을 썼다"고 덧붙였다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr