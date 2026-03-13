사진제공=프로젝트 호수

배우 정은채가 '아너 : 그녀들의 법정'에서 약혼자로 호흡을 맞춘 배우 연우진과의 관계를 언급했다.13일 서울 강남구의 한 카페에서 ENA 월화드라마 '아너 : 그녀들의 법정'(이하 '아너')에 출연한 정은채를 만났다.'아너'는 거대한 스캔들이 되어 돌아온 과거를 정면으로 돌파하는 세 여성 변호사의 미스터리 추적극이다. 정은채는 여성 범죄 피해자 전문 로펌 L&J(Listen and Join)의 대표 강신재 역을 맡아 배우 이나영, 이청아와 20년 지기 친구로 호흡을 맞췄다.극 중 정은채는 L&J를 지키기 위해 IT 기업 더프라임 대표 백태주(연우진 분)와 약혼을 선택한다. 정은채는 백태주와의 관계에 대해 "서로를 떠보는 느낌이 있었다. 어떤 사람인지, 어떤 기질을 가진 사람인지 탐색하는 고수들의 만남 같은 관계였다"고 설명했다. 이어 그는 "각자의 이익을 위해 공조 아닌 공조를 하게 된다. 내 편도 네 편도 아닌, 묘한 관계였다"고 말했다.두 사람 사이에 사랑의 감정이 있었는지 묻자 정은채는 "아예 없지는 않았던 것 같다"고 답했다. 그러면서 "동질감에서 비롯된, 전우애 같은 감정에서 나오는 섬세한 감정이 있었다. 다만 오래 이어지는 감정은 아니었다"고 덧붙였다.연우진과의 연기 호흡은 어땠을까. 정은채는 "연우진 배우와 이번 작품을 통해 처음으로 호흡을 맞췄는데 워낙 능숙하고 준비를 많이 해오셔서 감사했다. 다행히 서로 에너지가 잘 맞아서 촬영을 잘 마칠 수 있었다"고 회상했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr