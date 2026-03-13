'케데헌', 2편 나온다…"기획 초기 단계 진입"

넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스'(이하 케데헌)의 후속작 제작이 결정됐다.넷플릭스는 12일(현지시간) 해당 작품의 공동 연출자인 메기 강, 크리스 아펠한스 감독과 전속 파트너십을 체결하고 속편 제작 계획을 공식화했다. 구체적인 출시 일정은 함구했으나 현재 기획 초기 단계에 진입한 것으로 전해졌다.메기 강 감독은 "한국의 서사와 인물에 대한 수요를 확인하며 제작자로서 자부심을 느꼈다"며 "구축된 세계관 안에서 보여줄 이야기가 여전히 많다"고 밝혔다. 크리스 아펠한스 감독 또한 "음악과 애니메이션이 결합된 이야기의 영역을 확장할 수 있게 되어 고무적이다"라고 덧붙였다.'케데헌'은 걸그룹 '헌트릭스'가 악령에 맞서는 내용을 다룬 작품이다. 극 중 목욕탕, 김밥, 한의원 등 한국 특유의 소재를 배치해 정체성을 드러낸 것이 특징이다. 지난해 6월 공개 이후 누적 시청 수 5억 회를 상회하며 넷플릭스 역대 콘텐츠 중 최고 흥행 성적을 거뒀다.작품의 음반 성과와 수상 기록도 이어지고 있다. 삽입곡 '골든'은 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100' 1위에 올랐다. 올해 초 골든글로브와 크리틱스 초이스 어워드에서 각각 애니메이션상과 주제가상을 받았으며, 지난 2월 그래미 시상식에서는 '베스트 송 리튼 포 비주얼 미디어' 부문을 수상하며 케이팝 장르 최초의 기록을 세웠다.한편, 해당 영화는 오는 15일 개최되는 제98회 아카데미 시상식에서도 2개 부문 후보에 이름을 올린 상태다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr