사진=TV조선

'미스트롯4'에서 4위를 차지한 길려원이 에이스전을 떠올리며 눈물을 보였다.13일 오후 서울 금천구 TV조선 가산 스튜디오에서 MBN 예능 '미스트롯4' TOP5 간담회가 진행됐다. 자리에는 진·선·미를 차지한 이소나, 허찬미, 홍성윤 그리고 4위 길려원과 5위 윤태화가 참석했다.이날 길려원은 에이스전 무대를 회상하며 당시 성대 상태가 좋지 않았다고 언급했다. 그는 "병원도 다니면서 컨디션을 회복하려 노력했지만, 몸이 잘 낫지 않았다"며 "잘하는 언니들 사이에서 부담도 컸던 것 같다"고 털어놨다.이어 그는 "그동안 정통 트로트 위주의 무대를 보여드렸는데, 그때는 '이렇게 열심히 하는구나'라는 모습을 보여드리고 싶어서 새로운 가요에 도전했다"며 "그러다 보니 더 힘들었던 것 같다"고 떠올렸다.이야기를 이어가던 길려원은 결국 눈물을 보였다. 그는 "그때 생각만 하면 지금도 눈물이 난다"며 함께했던 팀원들에게 미안한 마음이 컸다고 전했다. 그는 "언니들처럼 경력이 길지 않다 보니 컨디션 관리를 제대로 하는 법을 많이 몰랐었던 것 같다"며 "경연하면서 언니들에게 몸 관리 비법을 많이 듣고 배우게 됐다"고 말했다.그러면서 "그동안은 제가 스스로에 대해 관리를 많이 하지 않았었는데, 이번에 크게 깨닫고 열심히 관리하려고 노력하고 있다"고 덧붙였다.한편 지난 5일 종영한 '미스트롯4' 최종회는 시청률 전국 18.1%, 순간 최고 18.4%를 기록하며 12주 연속 동시간대 전 채널 1위라는 대기록을 세웠다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr