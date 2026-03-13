사진=디즈니플러스 '운명전쟁49' 캡처

텐아시아 DB

사진=디즈니플러스 '운명전쟁49' 캡처

사진=디즈니플러스 '운명전쟁49' 캡처

디즈니플러스가 예능 '운명전쟁49'의 화제성에 힘입어 신규 가입자 수 1위를 기록했다. 부동의 1위를 지켜온 넷플릭스를 제친 결과다.지난달 디즈니플러스의 월간활성이용자수(MAU)는 406만5691명으로 집계됐다. 전월(317만3269명) 대비 28.12% 증가한 수치다. 신규 설치자 수도 66만 명으로 가장 많았다. 쿠팡플레이 53만 명, 넷플릭스 51만 명, 티빙 50만 명 등이 뒤를 이었다. 데이터 분석 기업 아이지에이웍스는 '운명전쟁49'의 화제성이 이용자 유입 증가로 이어진 것으로 분석했다.'운명전쟁49'는 '운명'이라는 철학적이고 추상적인 키워드를 전면에 내세운 프로그램이다. 49인의 무당, 사주·타로 전문가, 관상가 등이 각자의 방식으로 운명을 해석하며 이야기를 풀어가는 구성으로 강한 화제성을 끌어냈다. 연출과 편집 측면에서 여러 차례 아쉬움이 언급되기도 했지만, 매 에피소드마다 높은 관심을 모으며 플랫폼 이용 증가에 영향을 미쳤다는 평가다.해외 반응도 이어졌다. 미국 연예 매체 버라이어티는 "'운명전쟁49'가 시리즈 '무빙'(2023)이 세웠던 디즈니+ 역대 최고 시청 기록을 넘어섰다"며 "아시아·태평양 지역에서 가장 주목받는 신작 시리즈로 꼽히며 다른 시장 진출을 위한 현지화 작업도 진행 중"이라고 보도했다.반면 넷플릭스는 잠시 주춤하는 모습이다. '흑백요리사2' 이후 눈에 띄는 오리지널 콘텐츠가 없었던 점이 영향을 미쳤다는 분석이다. 다만 오는 21일 방탄소년단(BTS)의 컴백 공연 라이브가 예정돼 있어 다시 상승세를 회복할 가능성도 거론된다. 이는 넷플릭스가 한국에서 전 세계로 송출하는 첫 라이브 행사다. 이어 27일에는 앨범 제작 과정을 담은 장편 다큐멘터리 'BTS: 더 리턴' 공개도 예정돼 있다.예능 프로그램 하나로 플랫폼 경쟁력을 입증한 디즈니플러스 '운명전쟁49'의 영향력은 적지 않다. 일각에서는 벌써 시즌2 제작 가능성도 언급된다. 다만 업계에서는 화제성에 비해 연출과 편집 완성도 측면에서 보완이 필요하다는 의견도 나온다. 향후 시즌 확장 여부와 함께 작품 완성도를 얼마나 끌어올릴지도 관심사다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr