한혜진 / 사진 = 한혜진 유튜브 채널 캡처

톱모델 한혜진이 자신의 인생 최대 몸무게가 58kg라고 밝혀 충격을 안겼다.12일 유튜브 채널 '한혜진'에는 '드디어 돌아온 톱모델의 건강관리'라는 제목의 영상이 게재됐다. 공개된 영상에는 그가 명절 연휴 동안 너무 많이 먹었다며 다이어트를 결심하는 장면이 담겼다.특히, 한혜진이 인생 최대 몸무게를 공개해 눈길을 끌었다. 그는 "오늘 인바디를 쟀는데 정말 최악이었다"고 회상하며 "제 임계점이 58kg인데 절대 넘으면 안 되는데, 오늘 아침에 그걸 보고 경고등이 켜졌다"고 털어놨다. 이어 그는 "목과 어깨 상태가 안 좋아 웨이트를 가볍게 하고 있다"며 "살이 찐 것도 문제지만 근육량이 줄어든 것이 더 화가 난다. 체지방도 역대급이었다. 재기 전에도 직감적으로 '망했다'고 느꼈다"고 솔직하게 고백했다.이후 그는 설날 마지막 날 다이어트를 결심하며 가벼운 러닝에 나섰다. 이후 그는 공복 러닝과 웨이트 등 고강도 운동을 이어가며 자신의 식단을 소개했다. 한혜진은 김과 막회, 잡곡밥 등을 마늘, 고추와 함께 먹는 시간을 공개하며 "살을 빼면서 일반식을 먹냐고 하실 수 있지만 저를 달래며 다이어트를 이어가려고 한다"고 전했다.한혜진은 2주간 러닝, 웨이트, 발레 등 다양한 운동과 식단을 병행했던 다이어트 경험을 공유했다. 그는 "다이어트는 찌고 빠지고를 반복하는 과정이다. 무너져도 다시 건강한 사이클로 돌아가려는 노력이 중요하다"며 "살이 찌고 빠져도 포기하지 않아야 한다"고 덧붙였다.해당 영상이 게재되자 온라인 상에서는 "대체 뭐가 살쪘냐", "키가 177인데 58kg면 완전 말랐다" 등 비난과 부러움의 반응이 이어졌다.한편, 한혜진은 1999년 '서울국제패션컬랙션'에서 데뷔해 국내 톱모델로 급부상했다. 이후 그는 여러 차례 방송에 출연해 혹독한 몸매 관리법을 공개해 화제를 모았다. 지난해 한혜진은 KBS 예능 '옥탑방의 문제아들'에서 "라면을 많이 먹으면 1년에 두 번 먹을까 말까 한다"고 밝혀 많은 이들을 경악케한 바 있다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr