11kg 뺀 홍현희, 집에서 비키니 입어라…"엉덩이 너무 심해" ('홍쓴TV')

개그우먼 홍현희가 다이어트 후 달라진 몸매 자신감을 드러냈다.13일 '홍현희 제이쓴의 홍쓴TV'에는 "지옥의 키즈카페 오픈"이라는 제목의 영상이 공개됐다.이날 홍현희와 제이쓴 부부는 아들 준범이의 졸업을 기념해 친구들을 집으로 초대하기로 했다. 두 사람은 거실을 풍선으로 가득 채우면서 집을 작은 키즈카페처럼 꾸몄다.준범이가 낮잠을 자는 사이 친구 가족이 집을 찾았고, 홍현희를 보자마자 지인은 "오, 몸매 유지"며 확 달라진 홍현희의 늘씬한 몸매에 감탄했다.이에 제이쓴은 "개그우먼들은 (홍현희 몸매를) 못 알아본다"며 너스레를 떨었다.또한 홍현희가 몸매 라인이 드러나는 레깅스 패션으로 옷을 갈아입고 등장하자 이를 본 지인은 "왜 발레리나처럼 입느냐"고 농담을 건넸다.홍현희는 "이런 옷을 입고 있으면 자연스럽게 배에 힘을 주게 된다"며 "따로 시간을 내기 어려우니 생활 속에서 몸을 긴장시키는 것도 운동"이라고 말했다.현실적인 다이어트 조언으로 그는 "집에서 비키니를 입고 있어라. 해변이라고 생각하고 걸어라. 그러면 긴장하면서 걷게 되겠지?"며 생활 속 다이어트 방법을 전했다.그러다 거울에 비친 자신의 모습을 본 홍현희는 "엉덩이 너무 심한 거 아니냐"며 민망한 듯 웃었고, 현장은 웃음바다가 됐다.앞서 홍현희는 자신의 SNS에 '수영복 셀카'를 공개해 화제를 모았다. 그는 몸에 딱 달라붙는 블랙 수영복에 선글라스를 착용한 채 포즈를 취하며 슬림해진 몸매를 과시했다.한편 홍현희는 자신의 채널에서 몸무게를 60kg에서 49kg까지 약 11kg 감량했다고 밝혀 화제를 모았다. 그는 "몸무게 앞자리가 4로 바뀐 것은 약 20년 만"이라며 "식단 조절과 혈당 관리를 통해 자연스럽게 살이 빠졌다"고 설명했다. 이어 달리기 등 생활 습관을 개선한 것이 감량의 원인이라고 덧붙였다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr