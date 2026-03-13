/ 사진=텐아시아 DB

/ 사진제공=MBC ‘나 혼자 산다’

웹툰 작가 기안84가 이토 준지 작가를 만나기 위해 일본으로 떠난다. 앞서 지난해 12월 '나 혼자 산다' 고정 출연자였던 방송인 박나래와 그룹 샤이니의 멤버 키가 각종 논란으로 프로그램에서 하차했다.MBC ‘나 혼자 산다’(연출 허항 강지희 김진경 문기영 정지운)에서는 기안84가 ‘공포만화의 거장’ 이토 준지 작가를 만나기 위해 일본으로 떠난 모습이 공개된다.기안84는 이토 준지 작가와의 만남을 앞두고 정장에 넥타이까지 맨 모습으로 등장해 눈길을 끈다. 이번 만남의 시작점이 된 강남도 기안84와 함께 정장을 입고 나타나 웃음을 자아낸다. 기안84는 강남의 에스코트를 받으며 이토 준지 작가를 만날 장소로 향한다.이토 준지 작가와의 만남이 이뤄질 출판사에 도착하자, 기안84는 극도의 긴장감에 휩싸인다. 그는 이토 준지 작가를 기다리며 연신 직접 작성한 질문 리스트를 연습하다 이내 “머리가 하얘진다”며 어쩔 줄 몰라 한다. 이날을 위해 일본어 공부와 질문 연습을 많이 했지만, 대화를 잘 나눌 수 있을지 걱정하는 기안84에게 강남은 통역 서포터가 되어 주겠다며 응원에 나선다.13일 밤 11시 10분 방송되는 MBC ‘나 혼자 산다’에서 확인할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr