텐아시아 DB

사진 제공 = TV CHOSUN '금타는 금요일'

'금타는 금요일' 천록담과 남승민의 팽팽한 트롯 대결이 예고된다.13일 방송되는 TV CHOSUN '금타는 금요일'은 '골든 스타' 김용임과 함께한다. 10인의 트롯 톱스타들이 김용임의 대표곡과 인생곡을 주제로 치열한 데스매치를 펼친다.이날 방송에서는 김용임의 과거 발언이 재조명된다. 남승민이 과거 김용임과 나눈 대화를 언급하며 "그때 선배님이 '임영웅 다음은 남승민'이라고 말씀해 주셨다"라고 밝힌 것.예상치 못한 일화에 현장이 술렁인 가운데, 김용임은 해당 발언이 사실이라고 인정하며 그 배경을 직접 공개한다. 모두의 예상을 뒤엎는 이유가 밝혀지자 스튜디오가 웃음바다로 변했다는 전언이다. 어떤 사연이 담긴 이야기였을지 궁금증을 자아낸다.이런 가운데 남승민은 미(美) 천록담과 맞대결을 펼친다. 남승민이 선곡한 곡은 김용임의 '천년학'. 무대를 지켜본 진(眞) 김용빈이 "고음이 많은 노래인데 힘 조절을 정확하게 했다"라며 "빈틈없는 무대였다"고 극찬한 것으로 전해져 기대감을 높인다.이에 맞서는 천록담은 조미미의 '연락선'으로 무대에 오른다. 깊은 감성과 카리스마가 어우러진 무대에 현장에서는 "나훈아 선배님이 보였다"는 반응이 터져 나왔다는 전언이다. 김용임 역시 "돌리고 꺾으면서 자기만의 소리가 나왔다"고 엄지를 치켜세우며 찬사를 보낸다. 과연 남승민과 천록담 중 이번 대결의 승기를 잡을 주인공은 누가 될지 관심이 쏠린다.한편, TV CHOSUN '금타는 금요일'은 오늘(13일) 밤 10시 방송된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr