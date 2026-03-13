우혜림, 결혼 6년째에 '만삭 사진' 공개했다…둘에서 넷으로

사진=우혜림 SNS

우혜림(원더걸스 혜림)이 임신했던 시절을 추억했다.우혜림은 13일 자신의 SNS에 "가끔 그리운 나의 임산부 시절"이라는 글과 함께 사진 여러 장을 게시했다.공개한 사진은 우혜림이 첫째 아들과 둘째 아들을 임신했을 당시 찍은 가족 사진. 우혜림과 남편, 둘에서 넷으로 점차 식구가 늘어간다. 과거 만삭의 우혜림은 그 어느때보다 아름답고 행복해 보인다. 단란한 가족의 모습이 미소를 유발한다.우혜림은 2020년 7월 태권도 선수 신민철과 결혼해 2022년 2월 첫째 아들을, 2024년 12월 둘째 아들을 낳았다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr