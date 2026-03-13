/ 사진=텐아시아 DB

/ 사진제공 = KBS 2TV ‘신상출시 편스토랑’

배우 이정현이 의사 남편을 여배우 친구들에게 소개한 날의 잊을 수 없는 사고를 회상한다.KBS 2TV ‘신상출시 편스토랑’(이하 ‘편스토랑’)에서는 이정현이 남편과 처음 결혼을 결심했을 때 주위 여배우 친구들의 반응을 공개한다.이날 공개되는 VCR 속 이정현은 남편과 식사를 하며 과거 연애 시절을 회상하던 중, 문득 생각이 난 듯 남편을 친구들에게 처음으로 인사시켰던 날의 이야기를 꺼냈다. 그 친구들은 당시 자주 모였다는 공효진, 손예진, 엄지원, 오윤아, 이민정. 이름만 들어도 눈이 번쩍 뜨이는 배우들인 만큼 ‘편스토랑’ 식구들도 귀를 쫑긋 세웠다고.이정현은 남편과 결혼을 약속하고 그 사실을 처음으로 친구들에게 말했을 때, 친구들의 잊을 수 없는 반응을 털어놨다. 이어 “친구들이 ‘예비 신랑 얼굴은 언제 보여줄 거냐’고 너무나 궁금해했다”라며 급하게 남편을 불렀다고 전했다. 그런데 문제는 남편이 오겠다고 한 시간이 한참 지나고 나서야 나타났다는 것.‘편스토랑’ 식구들도 모두 깜짝 놀란 가운데, 이정현은 “그때 왜 늦은 거야 도대체?”라고 묻자 남편은 “사실은...”이라며 당시의 긴박했던 상황을 털어놨다고. 이제야 밝혀진 그날의 진실에 이정현은 물론 ‘편스토랑’ 식구들 모두 입을 다물지 못했다는 전언이다. 이어 이정현은 그날의 사건 외에도 남편의 과거 연애사에 대해서도 궁금해해 남편을 긴장시켰다.13일 저녁 8시 30분 방송되는 KBS 2TV ‘신상출시 편스토랑’에서 확인할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr