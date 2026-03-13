사진제공=블리츠웨이엔터테인먼트

2017년 배우 류수영과 결혼한 배우 박하선이 현 소속사 블리츠웨이엔터테인먼트와 동행을 이어간다. 박하선은 2024년 키이스트와 결별하고 블리츠웨이와 전속계약을 체결했다.13일 블리츠웨이엔터테인먼트 홍민기 대표는 “선한 영향력과 진정성을 지닌 배우 박하선과 아름다운 동행을 이어가게 돼 기쁘다”라며 “그동안 쌓아온 두터운 믿음과 존중을 바탕으로, 앞으로도 새로운 작품과 다채로운 활동에 전념할 수 있도록 든든한 파트너로서 최선을 다하겠다”고 재계약 소식을 전했다.박하선은 그간 폭넓은 활동을 통해 대중에게 깊은 신뢰를 주는 배우로 자리매김해 왔다. 지난해 숏폼 드라마로 ‘2025 서울콘 에이판 스타 어워즈’ 웹 드라마 여자 연기상을 수상하며 장르에 국한되지 않는 연기 저력을 입증했고, 연극 ‘바닷마을 다이어리’를 통해서는 밀도 높은 연기로 무대 위 존재감을 각인시켰다.활발한 행보는 라디오와 예능에서도 빛나고 있다. 2020년부터 안정적으로 이끌어온 SBS 파워FM ‘박하선의 씨네타운’으로 남다른 성실함을 증명한 박하선은, 2024년부터 이어온 ‘이혼숙려캠프’와 ‘히든아이’, 올해 공개된 디즈니+의 오리지널 예능 ‘운명전쟁49’까지 종횡무진하며 ‘만능 엔터테이너’의 입지를 굳혔다. 여기에 행복공감봉사단장으로서 꾸준히 나눔을 실천하며 선한 영향력까지 전파, 대중의 두터운 지지를 얻고 있다.2026년에도 열일 행보는 쉼 없이 이어지고 있다. 박하선은 오는 4월 10일부터 26일까지 예술의전당 CJ토월극장에서 공연되는 연극 ‘홍도’를 통해 무대에 오른다. 오빠의 학업을 뒷바라지하기 위해 기생이 된 홍도와 명문가 자제 광호의 비극적인 사랑을 그린 이번 작품에서 주인공 ‘홍도’ 역을 맡아, 특유의 섬세한 표현력과 감정선으로 관객들에게 묵직한 울림을 선사할 예정이다.박하선과 재계약을 체결한 블리츠웨이엔터테인먼트는 주지훈, 정려원, 인교진, 소이현, 천우희, 도경수, 우도환, 채종협, 문채원, 박하선, 정인선, 윤박, 최태준, 강민아, 곽동연, 손담비, 김예림, 김우석, 채서안, 한보름, 차주완, 윤하영, 정지훈, 이윤환, 이가연이 소속되어 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr