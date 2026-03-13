윤라임, 윤종신 / 사진 = 윤종신 SNS 캡처

가수 윤종신이 몰라보게 성장한 딸 라임 양의 미모를 공개해 눈길을 끌었다.13일 윤종신은 자신의 SNS에 "한 잔 한 아빠와 딸. 시간이 너무 빨리 가는구나"라는 글과 함께 한 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에는 아빠 윤종신 옆에 나란히 앉은 딸의 모습이 담겼다. 후드티를 입고 뿔테 안경을 쓴 윤종신은 투톤 헤어와 링 귀걸이 스타일링을 완벽 소화한 딸의 미모를 두 눈으로 담으며 흐뭇한 미소를 지었다.또한 윤종신 옆에 꼭 붙어앉은 딸 라임 양은 17살이라는 나이가 믿기지 않을 만큼 성숙한 외모와 분위기를 뽐내 누리꾼들의 감탄을 자아냈다. 특히 라임양은 175cm의 엄마를 닮은 170cm의 장신으로 모델 비율을 자랑해 화제를 모은 바 있다.해당 사진이 게재되자 누리꾼들은 "윤종신 눈에서 꿀 떨어진다", "딸이 너무 예쁘다", "딸바보는 언제나 아름답다" 등의 놀람과 감탄의 댓글을 남겼다.한편 윤종신은 2006년 전 테니스 선수 전미라와 결혼해 슬하에 1남 2녀를 두고 있다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr