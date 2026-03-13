'케빈오♥' 공효진 "시상식서 감사 인사 안 해…민폐라 느껴져"('당분간')

배우 공효진이 시상식에서 감사 인사를 안 하는 이유를 밝혔다.
12일 유튜브 채널 '당분간 공효진'에는 '공효진 박소담과 담소'라는 제목의 영상이 게재됐다.
이날 공효진은 박소담과의 친분에 대해 "진짜 자주 만나고 많이 아는 사이다. 솔직히 비밀도 없다"고 밝혔다.
여행 이야기 중 공효진이 "그 맛집은 왜 서울에 안 오지"라고 토로하자, 박소담은 "뭐만 하면 다 데리고 오려고 해. 뉴욕에 김밥집 낸다고 하고"라고 폭로했다. 이에 공효진은 "말만 그렇게 한다. 입만 살아 가지고"라며 웃음을 지었다. 두 사람은 MBTI 이야기 후 서로 다른 성향에 대해서도 전했다. 공효진은 촬영이 엎어진 날, 서울까지 가서 운동할 계획을 세우던 박소담을 향해 "너는 진짜 빡빡하게 사는 스타일"이라고 말했다. 박소담은 "맞다. 내가 이 건강한 상태를 만들기까지 오래 걸렸고 그 틀을 지키고 싶다"고 설명했다.
박소담은 "나는 계획이 틀어지면 불안한 편"이라며 "그래서 여행 가면 미리 검색은 해 놓는다. 꼭 거기를 가는 건 아니지만 상황이 됐을 때 선택할 수 있게 준비를 해두는 것"이라고 말했다. 반면 공효진은 "나는 오늘 할 일을 내일로 미루자 이런 스타일"이라며 "큰일은 없다. 살아보니"라고 말해 웃음을 자아냈다.
연기 이야기도 빠지지 않았다. 박소담은 공효진의 연기 스타일에 대해 "언니는 진짜 감각적으로 연기하는 사람"이라고 말했다. 이어 "촬영하다가도 컷 들어가면 바로 캐릭터가 된다"며 "나는 시간이 필요한 사람인데 언니는 바로 몰입하는 게 신기했다"고 털어놨다. 공효진은 자신의 성격에 대해서도 솔직하게 말했다. 그는 "나는 위로를 잘 못한다. 나는 방법부터 제시하는 스타일"이라고 밝혔다. 그러면서 "누군가 힘들다고 하면 감정적으로 같이 무너지기보다는 해결 방법을 먼저 생각한다"고 설명했다.
시상식에 대한 생각도 털어놨다. 공효진은 "나는 시상식에서 누구누구에게 감사하다고 길게 말해본 적이 없다. 그걸 나열하는 게 민폐처럼 느껴진다"고 말했다. 이어 "다들 자기 시간을 즐기면서 말하는데 나는 빨리 내려와야 할 것 같은 생각이 든다"며 자신의 성향을 설명했다.
공효진은 박소담에게 책 선물도 건넸다. 그는 "두 권을 받았는데 누군가에게 주라고 해서 너 생각이 났다"며 '모두에게 사랑받을 필요는 없다'는 책을 선물해 눈길을 끌었다.
한편, 공효진은 지난 2022년 10세 연하의 가수 케빈 오와 미국 뉴욕에서 결혼식을 올렸다.
김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr
