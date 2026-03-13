'백도빈♥' 정시아, 딸 900만원 학비에…"교육비 부담, 내 옷 안 산다"('아시정')

사진=정시아 유튜브

사진=정시아 유튜브

사진=정시아 유튜브

사진=정시아 유튜브

사진=정시아 유튜브

사진=정시아 유튜브

배우 정시아가 교육비 부담에 옷 살 돈도 아낀다고 밝혔다.13일 유튜브 채널 '정시아 아시정'에는 '정시아 옷 구매 No! 예쁘게 입는 방법 알려드릴게요. 정시아의 현실 엄마 룩북 (아들 옷장 털기)'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 정시아는 아들 준우의 옷과 자신의 옷을 섞어 입는 스타일링을 소개했다.정시아는 "오늘은 아들과 또 엄마의 옷을 믹스매치해서 코디하는 팁을 드리고자 왔다"고 운을 뗐다. 이어 "제가 평상시에 준우 옷을 진짜 많이 입는다. 촬영할 때도 입었고, 5학년 6학년 좀 크면 아니면 중고등학교 되면 엄마들은 아들이랑 같이 입을 수 있다"고 말했다. 반면 딸 옷에 대해서는 "딸 옷은 입으면 난리 난다. 무서워서 못 건드린다. 딸 방에도 못 들어간다"며 웃었다.원래 옷을 무척 좋아했다고 털어놓은 정시아는 "결혼과 육아 이후 소비의 우선순위가 바뀌었다. 원래는 제가 옷을 진짜 좋아했다. 근데 점점 안 사게 되더라. 옷에 신경 쓸 에너지가 없다"고 말했다. 이어 "어느 순간 애들 교육비가 많이 되니까"라고 덧붙이며 현실 엄마의 속사정을 솔직하게 전했다.남편 백도빈 역시 옷을 좋아하는 편이라고 했다. 정시아는 "남편도 사실 옷을 좋아한다. 남편도 옷방이 따로 있었던 사람인데 결혼하고 아이 낳고 이러면서 제 옷방도 남편 옷방도 사라졌다. 이건 단순히 옷이 사라졌다기보다 어떤 우리의 꿈도 사라지는 것"이라고 너스레를 떨었다. 그러면서 "쇼핑을 좋아하는데 이제 준우 옷을 사며 푸는 것 같다"고 말했다.정시아는 실제로 아들 옷장에 있는 아이템들을 하나씩 꺼내 코디 팁을 전했다. 그는 183cm 아들이 한때 3XL까지 입었고 현재도 라지에서 2XL 사이즈를 입는다며, 자신 역시 컨디션이나 체형 변화가 있어도 이런 큰 사이즈 옷은 자연스럽게 커버가 가능하다고 말했다. 이어 "배 나올 때도 있고 관리할 때도 있고 팔뚝이나 배가 신경 쓰일 때도 있는데 그게 다 커버가 된다. 너무 좋다"고 했다.엄마의 현실적인 고충도 솔직하게 드러냈다. 정시아는 "아이들 키우다 보면 정말 바쁘다. 옷을 어떻게 입어야지 생각할 시간이 없다. 거기에 에너지를 쓸 수가 없다. 그래서 부랴부랴 대충 입어도 항상 예쁘려면 청바지만한 게 없는 것 같다"고 이야기했다.그러면서 "엄마들은 다 똑같을 거다. 내 거 사는 거 되게 아깝다. 그래도 기분은 내고 싶을 때 집에 있는 남편 거랑 매치해도 된다"고 했다. 실제로 남편 재킷도 자주 입는다는 그는 "남편 것도 오늘 갖고 올까 했는데 너무 많아서 못 가져왔다"고 웃었다.마지막으로 정시아는 "좀 슬프다. 엄마들이. 옛날엔 진짜 저도 옷 많이 샀는데, 이제는 내 거 하나 사는 게 너무 아깝더라. 집에 있는 아들 옷, 또는 남편 옷이 될 수도 있다. 내가 가지고 있는 옷이랑 예쁘게 매치해서 입는 법을 보여드렸다"고 밝혔다.한편, 정시아-백도빈 딸 백서우 양은 1년 교육비만 900만원 대인 예원학교에 재학 중이며, 아들 백준우 군은 농구 유망주로 활동 중이다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr