사진=텐아시아DB

사진제공=티빙

'유미의 세포들'이 시즌3로 귀환한다.다음 달 13일 공개되는 티빙 오리지널 '유미의 세포들 시즌3' 측이 김고은의 해사한 미소가 담긴 티저 포스터를 공개했다.3년 만에 돌아온 '유미의 세포들 시즌3'는 스타작가가 된 유미(김고은 분)의 무자극 일상 속 날벼락처럼 찾아온 뜻밖의 인물로 인해 다시 한번 웃고 울고 사랑에 빠지는 세포 자극 공감 로맨스를 담는다. 작가의 꿈을 이룬 후 설레는 일 하나 없이 잔잔했던 유미의 세포 마을이 예측불허의 로맨스로 활기를 되찾는다. 극 중 김고은은 배우 김재원과 핑크빛을 그린다.공개된 티저 포스터에는 다시 돌아온 유미의 사랑스럽고 환한 미소가 담겼다. '오랜만이야, 심장이 말랑말랑한 이 기분'이라는 문구는 다시 유미의 세포 마을을 요동치게 하는 새로운 이야기의 시작을 알린다.김재원은 달콤한 얼굴에 그렇지 못한 팩폭을 날리는 줄리 문학사 편집부 PD 순록으로 열연한다. 성공한 로맨스 소설 작가이지만 여전히 사랑은 어려운 유미와 반전 매력을 지닌 유미 담당 PD 순록. 김고은과 김재원이 심장이 말랑말랑해지는 연상 연하 로맨스를 어떻게 그려 나갈지 기다려진다.'유미의 세포들 시즌3'는 4월 13일부터 매주 월요일 오후 6시 티빙에서 2회씩 독점 선공개되며, tvN에서는 매주 월, 화 오후 8시 50분에 1회씩 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr