/ 사진=텐아시아 DB

/ 사진제공 = KBS ‘바다 건너 듀엣’

가수 KCM이 베트남에 도착하자마자 귀국해야 할 위기에 처한다.KBS 2TV '바다 건너 듀엣'에서는 최근 세 아이의 아빠라고 밝힌 가수 KCM이 베트남으로 떠난다. 베트남에 미리 도착한 '홍보 요정' 미키광수&조매력과 만난 KCM은 다양한 랜드마크가 가득한 '호찌민 시티'로 향했다.이미 네덜란드에서 박기영이 '300명 관객을 모아 공연해라'라는 미션을 성공시킨 소식을 들은 KCM은 "500명? 1000명? 1500명? 2000명?"이라며 300명은 거뜬하다는 듯 웃었다. 게다가 베트남 길거리에서 KCM을 알아보는 사람들을 만나자 KCM의 자신감은 더욱 치솟았다. 그는 "내가 500명 못 모으면 진짜 은퇴한다"라며 은퇴까지 걸고 미션에 도전했다.그러나 베트남에 도착한 이날 밤 제작진은 갑작스럽게 긴급 회의를 주최했다. 제작진은 "현지에서 공연 부분이 허가가 안 났다. 저희도 이유는 아직 몰라서 사태 파악이 필요하다. 최악의 사태에는 귀국해야 할지도 모른다"며 공연이 불가하다는 소식을 전했다. 적막이 흐른 뒤 세 남자는 결국 "좀 슬프다"며 시무룩해졌고, 이들의 밤은 적막만이 흘렀다.네덜란드, 베트남, 캐나다 등이 함께 국제 공동 제작하는 글로벌 음악 프로젝트 '바다 건너 듀엣'은 이제는 위상이 높아진 K-POP스타와 해외 아티스트가 국경과 문화를 넘어 음악으로 하나되는 콜라보레이션을 펼치는 프로그램이다.12일 목요일 밤 9시 50분 KBS 2TV에서 방송되는 '바다 건너 듀엣'에서 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr