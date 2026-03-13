사진=V매거진 차이나

2023년 데뷔한 제로베이스원(ZEROBASEONE) 멤버 장하오가 글로벌 패션 매거진 커버를 또 한 번 장식했다. 장하오는 이달 열리는 제로베이스원 9인조 완전체 콘서트를 끝으로 그룹 활동을 마무리한 뒤, 본 소속사인 YH엔터테인먼트(구 위에화)로 돌아가 새로운 활동에 나설 예정인 것으로 알려졌다.V매거진 차이나는 어제(10일) 장하오와 함께한 커버 4종을 공개했다. 'NEW EYE'라는 콘셉트 아래, 장하오는 강렬한 레트로 무드를 완성하며 시선을 사로잡았다.공개된 커버에는 빈티지한 텍스처 속 섬세한 질감을 살려낸 장하오의 다양한 면면이 담겨있어 눈길을 끈다. 특히, 장하오는 깊이 있는 눈빛으로 존재감을 보여주며 탁월한 소화력을 다시 한번 보여줬다.이처럼 장하오는 글로벌 유수의 패션 매거진 커버를 잇달아 장식하며 아이코닉한 존재감을 과시하고 있다. 본업 활동을 넘어 패션계까지 섭렵하며 전방위적 행보를 폭넓게 전개, 뜨거운 글로벌 인기를 입증해 눈길을 끈다.장하오가 속한 제로베이스원은 3회차 전석 매진 속에 오는 13~15일 서울 송파구 올림픽공원 KSPO DOME에서 2025 월드투어의 대미를 장식하는 앙코르 콘서트 '2026 ZEROBASEONE WORLD TOUR 'HERE&NOW' ENCORE'를 개최한다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr