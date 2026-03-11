유명 여배우 母, 딸 연인과 만났다…가슴골 드러낸 수영복 자태, 묘한 분위기 ('닥터신')

사진제공=TV조선

의사 정이찬이 톱스타 백서라의 엄마 송지인과 수영장에서 만난다.오는 14일 오후 10시 30분 첫 방송되는 TV CHOSUN 새 주말미니시리즈 ‘닥터신’(극본 피비(Phoebe, 임성한))은 신의 영역에 도전하는 천재 의사와 하루아침에 뇌가 망가져 영혼을 잃어가는 한 여자의 메디컬 스릴러 드라마다.정이찬은 ‘닥터신’에서 신기에 가까운 뇌수술 실력을 지닌 천재 의사 신주신으로 데뷔 후 첫 타이틀롤을 맡았다. 송지인은 모모(백서라 분)의 엄마이자 갤러리 대표인 현란희 역으로 파격 변신한다.정이찬과 송지인은 극 중 신주신(정이찬 분)이 사랑하는 연인의 엄마인 현란희(송지인 분)와 수영장에서 대화를 나누는 ‘수영장 급발진 만남’으로 시선을 집중시킨다. 신주신이 특유의 감정 없는 표정으로 말을 건네는 것과 달리 현란희는 환한 웃음으로 신주신과 대화를 이어간다.이때 현란희가 신주신이 던진 한마디에 깜짝 놀라는 모습으로 긴장감을 높인다. 특히 딸의 예비 남자 친구, 사랑하는 여자의 엄마라는 관계를 지닌 두 사람이 로브를 걸치고 수영복을 입은 채 진지한 대화를 나누는 모습은 오묘한 분위기를 자아내면서 궁금증을 모은다.정이찬과 송지인은 피비 작가의 작품마다 ‘시그니처’로 등장하는 ‘수영장 급 만남’ 장면을 위해 몰입도 높은 열연을 펼쳤다. 두 사람은 수영장이라는 열린 공간에서 마주하는 묘한 분위기를 극대화시키기 위해 촬영 전부터 끊임없이 대사를 맞춰보며 노력을 기울였다. 정이찬과 송지인은 서로의 의도와 속내를 탐색하는 고도의 심리전과 감정 변화를 섬세하게 그려내 완성도를 높였다는 후문이다.제작진은 “시그니처 장면만으로도 궁금증을 드높이는 ‘피비표 첫 메디컬 스릴러 드라마’인 ‘닥터신’에서 어떤 파격 서사가 펼쳐질지 기대해 달라”고 전했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr