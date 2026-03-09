나나/ 사진=텐아시아 DB

'짠한형' 나나가 어머니를 위해 몸을 던져 강도를 잡은 이야기를 털어놨다.9일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 배우 주지훈, 하지원, 나나가 출연했다.이날 신동엽은 "뉴스에서 도둑을 때려잡았다고 들었다"며 최근 강도 사건을 겪은 나나를 언급했다. 이어 "정말 대단하고, 너무 다행이다"라고 이야기했다.나나는 당시 상황에 대해 "정신없었다. 천만다행이었고 저는 그 순간이 굉장히 길게 느껴졌다. 1분 1초가 위급했던 찰나였다"고 강도와 마주했던 당시를 떠올렸다. 그는 "그 일을 겪고 나서 느낀 건 위급한 상황에서는 무조건 본능적으로 행동해야 한다는 것이었다. 생각하는 찰나에도 내가 위험해질 수 있겠다는 생각이 들었다"고 고백했다.특히 나나는 범인이 흉기를 들고 있었던 상황을 언급하며 "범인에게서 흉기가 떨어지는 것이 보이니까 본능적으로 방어를 할 수 있었다. 흉기가 없었으면 그렇게까지 용기가 났을까 하는 생각도 든다"고 솔직하게 말했다.나나는 엄마와의 관계에 대해 "제 목숨보다 더 소중한 존재, 서로에게 유일무이한 존재"라고 표현하며 "남들보다 더 특별하다고 생각했는데, 이 일 겪고 나서 엄마와 더 돈독해졌다"고 전했다.이어 "엄마는 그때 거실에 계셨고 저는 방에서 자고 있었다. 근데 제 방이 거실에서 좀 많이 떨어져 있어서 문이 잠겨 있었기 때문에 소리가 안 들린다. 근데 정말 축복처럼 엄마의 작은 소리가 들려서 제가 잠을 깬 건데 근데 그때 엄마는 소리조차 낼 수 없었다. 제가 깨서 나올까봐 소리를 못 지른 거"라고 긴박했던 순간을 회상했다.당시 목이 졸려 살짝 실신했던 나나의 어머니는, 숨이 넘어갈 듯한 순간에도 "진아야 문 잠가"라고 소리치지 못한 것을 후회했다고. 나나는 "그 얘기를 듣는데 엄마의 그 순간의 감정들과 얼마나 무서웠을까 그게 다 느껴지면서 '우리는 진짜 서로를 평생 지키겠구나' 생각했다. 그러면서 더 돈독해지게 된 계기가 되기도 했다. 저는 하늘이 도왔다고 생각한다"고 털어놨다.나나는 "특공무술 4단으로 제압한 거냐"는 질문에 "무술 배운 적 없다. 보자마자 달려들었다"며 엄마를 향한 각별한 마음을 내비쳤다.한편, 나나는 지난해 11월 나나는 자택에서 강도상해 피해를 입었다. 나나 모녀는 몸싸움 끝에 강도를 제압하고 경찰에 신고했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr