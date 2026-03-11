사진=SLL, 카카오엔터테인먼트

2018년 그룹 아이즈원으로 데뷔한 김민주가 첫 드라마 주연작에서 존재감을 보여줬다. '샤이닝'은 1회 시청률 2.1%로 출발했으며, 2회에서는 1.7%로 하락했다.지난 6일 첫 방송된 JTBC 금요 시리즈 '샤이닝 속 김민주에게서 눈을 뗄 수 없다. '샤이닝'은 둘만의 세계를 공유하던 청춘들이 서로의 믿음이자 인생의 방향을 비춰주는 빛 그 자체가 되어가는 과정을 담은 드라마. 김민주는 극 중 모은아 역을 맡아 시청자들의 찬란한 청춘의 시절을 다시금 떠올리게 하고 있다.모은아 캐릭터에 완벽하게 녹아든 김민주가 색다른 변신의 시작을 알렸다. 보기만 해도 미소가 번지는 사랑스러운 '햇살캐' 그 자체다. 첫 만남임에도 낯가림 하나 없이 재잘재잘 말을 건네는 귀여운 모습은 태서(박진영)는 물론 시청자들의 마음까지 단번에 무장 해제시켰다. 특히 방학 동안 도서관을 통째로 빌려버리는 대범한 면모는 은아의 당찬 매력을 더욱 돋보이게 했다. 김민주의 밝고 솔직한 에너지는 극에 활기를 불어넣으며 캐릭터의 존재감을 또렷하게 각인시켰다.첫사랑을 떠올리게 하는 맑고 청아한 김민주의 비주얼은 작품의 감성적인 분위기와 어우러지며 청춘 로맨스 특유의 설렘을 배가시켰다. 관계 속에서 서서히 피어나는 풋풋한 감정과 느낀 바를 숨김없이 표현하는 솔직한 은아의 모습은 기분 좋은 설렘을 더했다. 김민주의 생기 가득한 눈빛과 감정이 고스란히 담겨있는 표정은 보는 이들을 작품 속으로 끌어당기며 과몰입을 유발케 했다. 방황 속에서도 좋아하는 이를 향해 거침없이 직진하는 은아의 모습을 김민주가 설득력 있게 그려내며 캐릭터의 서사를 더욱 탄탄하게 만들고 있다.첫 주연이라는 부담감도 잠시 김민주는 맞춤옷을 입은 듯 이미 모은아라는 인물과 자연스레 동화되어 있었다. 그의 섬세한 연기가 더해진 모은아는 단순히 밝기만 한 인물이 아닌, 학창 시절의 고민과 미래에 대한 불안까지 품은 입체적인 캐릭터로 완성됐다. 아빠의 보호자로만 살아온 은아가 독립이라는 꿈이 생기고, 사계절을 지나가며 어떻게 성장해 나갈지 뒷이야기를 기대케 한다.'샤이닝'은 매주 금요일 오후 8시 50분, 연속 2회 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr