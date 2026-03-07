사진=이지영 SNS

스타 강사 이지영이 빼어난 몸매를 과시했다.이지영은 지난 5일 자신의 인스타그램에 "여러분 저 됐어요! 성덕됐어요♡"라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 이지영이 오랜 KBO팬으로 살아온 시간들이 모여있는 모습. 특히 과거 이지영은 잘록한 허리에 넓은 골반으로 군살 없는 몸매를 보여주고 있어 눈길을 끌었다.이를 본 학생들은 "쌤 과거 사진 치어리더라고 해도 다 믿을 듯", "선생님, 사진에 달라진 거라곤 화질이랑 머리색밖에 없는데요" 등의 반응을 보였다.한편 1982년생으로 올해 42세인 이지영은 서울대학교에서 윤리교육과를 전공하고 법학을 부전공했다. 이후 서울대학교 대학원에서 윤리교육 박사 과정을 수료했으며 교육기관 이투스에서 강사로 근무하고 있다. 이지영은 자신의 유튜브 채널 등을 통해 "하루에 3~4시간만 잠을 잔다"고 말한 바 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr