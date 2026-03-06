허찬미, 투표로 1위 뺏겼다…'미스트롯4' 우승자는 이소나, "3억은 부모님 위해 쓸 것" [종합]

'미스트롯4' 이소나가 최종 진(眞)을 차지했다. 준결승 1위로 결승전에 올랐던 허찬미는 중간 점수 1위였지만, 실시간 문자 투표로 밀려났다.지난 5일 방송된 TV CHOSUN '미스트롯4'에서는 대망의 결승전이 진행됐다. 최종회는 전국 기준 18.1%를 나타내며 전 주 대비 1.7%P 상승, 자체 최고 기록을 경신하며 유종의 미를 거뒀다. 순간 최고 시청률은 18.4%까지 치솟았다.'세상을 홀리고, 대한민국을 평정하라'라는 슬로건과 함께 4개월간 대한민국을 들썩이게 만든 '미스트롯4'가 그 대장정을 마무리했다. TOP5(길려원, 윤태화, 홍성윤, 이소나, 허찬미) 트롯퀸들은 마지막 미션인 '인생곡 미션'을 위해 인생을 녹여낸 노래로 최후의 무대 위에서 맞붙었다. 모든 것을 건 TOP5의 무대가 전국을 전율로 물들인 가운데 송가인, 양지은, 정서주를 잇는 4대 眞 왕관은 이소나가 차지했다.'미스트롯4' 결승전은 총 3,000점 만점으로 진행됐다. 마스터 점수 총 1,600점 만점에 나머지 1,400점은 모두 국민의 몫이었다. 사전 온라인 대국민 응원 투표 점수는 400점 만점(1위가 400점, 2위부터는 10점씩 차등 배점), 실시간 문자 투표는 1,000점 만점(1위가 1,000점, 2위부터는 1위 득표수에 비례해 산정)이 부여됐다.마스터 총점 1위는 허찬미(1,583점), 2위 길려원(1,578점), 3위 이소나(1,572점), 4위 홍성윤(1,561점), 5위 윤태화(1,533점)였다. 여기에 온라인 응원 투표를 더한 중간 순위는 1위 허찬미(1,973점), 2위 이소나(1,972점), 3위 길려원(1,948점), 4위 홍성윤(1,941점), 5위 윤태화(1,893점). 1위 허찬미와 2위 이소나의 중간순위 점수는 단 1점 차로 역대급 박빙의 매치가 펼쳐졌다.결승전 실시간 문자투표 최종 투표수는 무려 111만784표. 이 가운데 91만6,030표가 유효표로 집계됐고, 1위 이소나의 득표수는 25만6,310표로 득표율 27.98%라는 어마무시한 팬덤을 과시했다. 이에 중간 순위 2위였던 이소나가 역전에 성공, 최종 1위인 眞을 차지했다. 최종 2위 선(善)은 허찬미, 3위 미(美)는 홍성윤, 4위는 길려원, 5위는 윤태화였다. 실시간 국민 투표가 최종 결과를 뒤바꾼 것.이소나는 최종 진으로 이름이 호명되자 무대에서 주저 앉아 오열했고, 객석에서 지켜보던 남편과 어머니 역시 폭풍 눈물을 쏟아냈다. 중간 순위 2위에서 국민의 선택에 의해 眞을 차지하며 막판 역전에 성공한 이소나는 "넉넉하지 않은 형편이지만 많은 희생을 해준 사랑하는 가족들에게 고맙고 감사하다는 말씀 전하고 싶다. 가족들을 위해서 지켜줄 수 있는 사람이 되도록 노력하겠다. 엄마 이제 내 걱정 하지마"라며 우승 상금 3억 원을 부모님을 위해 쓰고 싶다고 전해 뭉클함을 안겼다.이날 이소나는 패티김 '사랑은 생명의 꽃'을 인생곡으로 꼽았다. '미스트롯' 도전 6년 만에 처음으로 마스터 예심에 진출한 시즌에서 진의 왕관을 쓰게 된 이소나. 이날 이소나는 파킨슨병을 앓고 있는 어머니를 향한 깊은 효심을 드러내 현장을 눈물바다로 만들었다. 그동안 이소나는 빈틈없는 무대로 AI 같다는 평을 듣기도 했지만, 이날 어느 때보다 편안한 모습으로 열창했고, 무대를 마치고 끝내 오열했다. 이에 마스터들도 숨죽여 울린 순간. 장윤정은 "그동안 마음고생이 많았을 참가자다. 오늘 이런 무대를 보고 싶었다"라고 호평했다.기호 1번 길려원은 혼자 연습하며 가수의 꿈을 품은 곡 주현미 '대왕의 길'을 열창했다. '미스트롯3' 당시에는 방청객이었던 길려원은 생애 첫 오디션임에도 불구하고 결승전까지 진출하는 쾌거를 거뒀다. 이에 길려원은 "국민대표단으로 왔을 때 박지현 마스터의 사인도 받았다. 이 자리에 있는 게 꿈만 같고 신기하다"라고 감격에 겨워했다. 길려원은 특유의 엄청난 꺾기 내공을 선보였고, 배아현 마스터는 "오늘로 꺾기 문화재 타이틀을 내려놓고 길려원 씨에 물려주겠다"라고 극찬했다. 박선주 역시 "정통 트롯 명맥을 이어갈 수 있는 보배 중 보배"라고 감탄했다.기호 2번 윤태화는 이미자의 '노래는 나의 인생'을 불렀다. 윤태화는 "'미스트롯2' 당시에는 어머니가 쓰러져 그만둬야 싶을 정도로 힘들었다. 혼수상태였다가 깨어나셔서 지금은 방청석에 앉아 계시는 것만으로도 기적이다. 포기하지 않고 열심히 살길 잘했다"라는 말과 함께 객석에 앉아 자신을 지켜보는 어머니를 향해 인생곡을 바쳤다. 김용임은 "미소를 띠고 노래하는 모습이 행복해 보였다. 제2의 노래 인생이 펼쳐질 것 같다"라고 응원했다. 김희재는 "18년 세월을 그냥 보낸 게 아니었다. 윤태화의 구력을 확인할 수 있는 아름다운 무대"라고 평했다.기호 3번 홍성윤은 '리틀 이선희'라는 타이틀에 걸맞게 이선희의 '인연'을 선곡했고, 할머니를 향한 무대를 완성했다. 이에 앞서 홍성윤은 오랜만에 할머니를 찾아가 진한 가족애를 드러내 뭉클함을 자아냈다. 홍성윤의 대학교 선배인 최재명이 '미스터트롯3'에 출연하는 것을 보며, 손녀 홍성윤이 '미스트롯'에 나오는 것이 할머니의 꿈이기도 했다고. 박선주는 생애 첫 방송 출연에 결승전까지 진출한 홍성윤에 대해 "이 여정을 왔다는 것 자체가 기특하다. 굉장한 보컬리스트"라고 극찬했다.기호 5번 허찬미는 남진 '나야 나' 무대를 꾸몄다. 네 번째 오디션 도전에 제대로 상승세를 타며 지난 시간을 보상받고 있는 허찬미. 이날 '나야 나' 무대에서 프로듀스 101 주제가 '픽 미(PICK ME)'와 파이브돌스 타이틀 곡 '이러쿵 저러쿵' 하이라이트를 선보이며 그동안 자신이 걸어온 16년 역사를 한 무대에 펼쳐 보였다. 주영훈은 "허찬미 씨가 혼자 다 했다. 보여줄 수 있는 것을 한 무대에 다 보여줬다. 결과를 떠나 미련이 없을 것 같다"라고, 장윤정은 "다 때가 있단 이야길 많이 하는데 지금이 허찬미의 때인 것 같다"라고 극찬했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr