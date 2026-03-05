사진=그룹 2NE1 산다라박, 박봄 SNS

그룹 2NE1 소속 가수 산다라박이 같은 그룹 멤버 박봄이 제기한 마약 관련 주장을 전면 부인하며 SNS 계정 팔로우를 취소하는 등 갈등 양상을 보이고 있다.산다라박은 지난 4일 본인의 SNS 계정에 "마약을 한 적이 없다. 그녀(박봄)가 건강하길 바란다"고 적었다. 국내외 팬들을 고려해 영문 입장문을 함께 업로드하고 본인의 결백을 재차 강조했다.산다라박은 현재 박봄의 인스타그램 계정 팔로우를 취소한 상태다. 이에 오랜 기간 활동을 함께해 온 두 사람의 관계에 문제가 생겼다는 추측이 나온다.앞서 지난 3일 박봄은 본인 SNS에 과거 불거졌던 마약류 반입 논란을 해명하는 글을 게재해 논란을 빚었다. 이 글에서 박봄은 암페타민이 함유된 약품인 '애더럴' 복용에 관해 "ADD(주의력결핍장애) 치료 목적이었다"고 호소했으며, 이 내용에 산다라박을 언급했다.박봄이 2010년 미국에서 처방받은 애더럴을 한국으로 반입한 사실이 2014년 알려졌다. 검찰은 당시 약품 복용이 치료 목적이라는 점을 감안해 입건유예로 사건을 종결했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr