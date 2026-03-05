사진제공=스토리제이컴퍼니

'왕과 사는 남자' 이준혁이 신 스틸러로서 활약을 펼치고 있다.영화 '왕과 사는 남자'는 1457년 청령포, 마을의 부흥을 위해 유배지를 자처한 촌장과 왕위에서 쫓겨나 유배된 어린 선왕의 이야기를 담았다. 현재 많은 사랑에 힘입어 1000만 관객 돌파를 앞두고 있다.그 가운데 이준혁은 막동아재로 등장해 시선을 사로잡았다. 그는 가식 없고 솔직한 표현으로 극에 생기와 재미를 더했을 뿐만 아니라 순수하고 정다운 모습으로 밉지 않은 오지랖을 보여줬다. 또한 촌장 엄흥도(유해진 분)와 단종 이홍위(박지훈 분), 막동어멈(김수진 분), 태산(김민 분) 등 다양한 인물과 남다른 케미스트리를 선사하며 서사를 더 다채롭고 풍성하게 만들었다.특히 이준혁은 마을 사람들의 중심에 서 막동아재를 자연스럽게 그려내 관객들의 몰입도를 끌어올렸다. 그는 극 초반 광천골이 유배지가 되는 것을 반대, 엄흥도의 결단을 의심하고 마을 사람들이 정성껏 준비한 수라를 들지 않는 이홍위를 삐딱한 시선으로 바라보았지만, 이홍위의 진정한 모습을 점차 알게 된 후 그에 대한 애정과 믿음이 점점 커져간다.다양한 작품을 통해 믿고 보는 배우로 입지를 다진 이준혁은 디테일한 감정 연기와 다이내믹한 표정 연기로 인물의 매력을 배가 시켜 신 스틸러 역할을 확실히 했다. 이에 이준혁이 또 어떤 작품들과 캐릭터로 대중을 만나게 될지 기대가 모인다.한편 '왕과 사는 남자'는 절찬리 상영 중이다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr