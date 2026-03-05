사진=성해은 SNS

인플루언서 겸 유튜버 성해은이 노력으로 완성한 몸매를 과시했다.성해은은 지난 4일 자신의 인스타그램 스토리에 별다른 멘트 없이 이모티콘과 함께 하나의 영상을 게재했다.공개된 영상 속에는 성해은이 바디프로필을 찍고 있는 모습. 특히 그는 넓은 골반에 복부 복근까지 더해 타고난 몸매에도 상당한 노력을 기울였음을 인증했다.한편 성해은은 1994년생으로 올해 31세다. 사회복지학과에서 아동보육을 전공하고 대한항공 승무원에 합격해 객실 승무원으로 재직했다. 2022년 티빙 '환승연애2' 출연 후 5년간 근무하던 항공사를 퇴직하고 유튜버 겸 인플루언서로 활동 중이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr