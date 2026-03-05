그룹 에이티즈/사진 제공 = KQ엔터테인먼트

그룹 에이티즈(ATEEZ)가 미국 빌보드 차트에서 장기 진입 순위를 유지 중이다.3일(현지시간) 공개된 미국 빌보드 최신 차트(3월 7일 자)에 의하면, 지난달 6일 발매한 에이티즈의 미니 13집 '골든 아워 : 파트 4(GOLDEN HOUR : Part.4)'는 메인 앨범 차트인 '빌보드 200' 45위에 올랐다.해당 앨범은 발매 첫 주 동일 차트 3위로 진입한 이후, 지난주 18위에 이어 이번 주 45위를 나타내며 3주 연속 차트 진입을 기록했다.세부 차트의 성적도 이어지고 있다. '월드 앨범' 차트 부문에서는 3주 연속 1위를 유지했으며, '톱 앨범 세일즈' 차트 6위, '빌보드 아티스트 100' 차트 49위에 차례로 이름을 올렸다.일본 오리콘 차트(3월 2일 자) 성적 또한 집계됐다. 미니 13집은 주간 앨범 랭킹 및 주간 합산 앨범 랭킹에서 각각 2위를 나타냈다. 발매 후 약 한 달이 경과한 시점에도 다수의 해외 차트 상위권에 머무르고 있다.에이티즈는 월드 투어 '인 유어 판타지(IN YOUR FANTASY)' 일정을 소화한다. 다가오는 6일과 7일 시드니를 비롯해 14일 마닐라, 22일 쿠알라룸푸르, 28일 마카오, 4월 4일 방콕에서 단독 공연을 개최할 예정이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr