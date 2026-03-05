사진=KBS '같이 삽시다' 영상 캡처

'같이 삽시다' 장윤정이 어머니의 보이스피싱 피해 사실을 털어놨다.4일 방송된 KBS 1TV '황신혜의 같이 삽시다'에는 국내 1호 프로파일러 권일용이 게스트로 출연했다.황신혜는 권일용을 초대한 이유에 대해 "요즘에 세상이 무섭다. 상상도 못하는 사건, 사고가 많다. 우리가 딸을 키우지 않나. 딸이 나갔는데 늦어지면 계속 연락하게 된다. 딸은 '엄마는 왜 나를 못 믿냐'고 하는데, '너를 못 믿는 게 아니라 세상이 무섭다'고 한다"라고 밝혔다. 권일용은 "우리가 살아가면서 범죄가 없어지진 않는다. 어떻게 슬기롭게 대처하느냐를 고민해야 한다"며 '생활 속 범죄 예방법'에 대해 이야기해줬다.장윤정은 "우리 엄마가 최근에 당했다"면서 어머니의 보이스피싱 피해 사실을 고백했다. 그는 "엄마 은행 계좌에 있던 돈이 다 털렸다. 그러고 나니 엄마가 충격이 너무 크셨다"고 했다. 듣고 있던 황신혜와 정가은은 깜짝 놀랐다.장윤정은 "다른 사람이 당할 때는 '저 바보', '저걸 어떻게 당해' 이랬는데, 엄마가 당하니 충격이 큰 거다. 엄마한테 속에 담아두고 끙끙거리지 말고 주변에 다 얘기하라고 했다. 그랬더니 너도 나도 '당했다'고 하더라"고 전했다.장윤정 어머니는 '핸드폰이 고장 났다'는 수법에 당한 것이라고. 장윤정은 "상황이 웃긴 게 그 일을 당하기 전에 진짜 내 동생 핸드폰이 고장났었다. 엄마가 '그래, 너 핸드폰 고장 났잖아' 답을 한 거다"며 그렇게 범죄가 시작됐다고 당시 상황을 설명했다.권일용은 신고 과정에 대해 물었다. 장윤정은 "엄마 개인정보가 다 나갔다. 엄마가 인지를 못하고 있다가, 식사를 하다가 불현듯 '내 딸이 다 알 텐데 왜 물어보지?' 싶어 그 순간 소름이 끼쳤다더라. 그러고 엄마가 전화를 눌렀는데, 전화가 먹통이 됐다더라"고 전했다. 이어 "엄마가 떨다가 '어떻게 해야 하지'하다가, 휴대폰에 '긴급 연락' 기능을 눌러서 경찰에 신고했다"고 설명했다. 또한 "112 신고하니 경찰 분이 경찰서로 오라고 하셨다. 어머니가 '지금 차가 없다'고 했더니 친절하게 모시러 오셨더라. 엄마가 경찰 분 전화기로 나한테 전화했고, 내가 경찰서에 가게 됐다"고 말했다.권일용은 "어떤 일이 생기면 경찰의 도움을 받아야 한다"고 조언했다. 이어 "2025년 보이스피싱 피해액이 1조 원이 넘었다"며 "예전에는 지갑에 있는 돈만 가져갔다면 지금은 전 재산이 털린다"고 주의를 당부했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr