사진제공=tvN

'우주를 줄게' 배인혁, 노정의가 서로를 향한 속마음을 내비친다.tvN 수목드라마 '우주를 줄게' 측은 5일, 동거를 끝내고 각자의 일상으로 돌아간 선태형(배인혁 분)과 우현진(노정의 분)의 어색한 재회를 포착했다. 이와 함께 다시 한자리에 모인 선태형, 우현진, 박윤성(박서함 분)의 모습을 공개해 호기심을 자극한다.지난 방송에서는 가족과 얽힌 과거 진실을 마주하고 죄책감에 시달리는 선태형의 모습이 그려졌다. 선태형은 자신 때문에 우현진과 선우주(박유호 분)가 또다시 위험에 놓일까 걱정하며 집을 떠났고, 그 틈을 타 그의 빈자리를 파고드는 박윤성의 직진은 향후 전개에 대한 궁금증을 증폭시켰다.그런 가운데 공개된 사진에는 BS 푸드 회사 로비에서 마주한 선태형과 우현진의 모습이 담겨 있다. 선태형의 출가 이후, 일터에서 만난 두 사람 사이에 어색한 공기가 흐른다. 글로마켓 프로젝트의 성공적인 결과를 알리는 인터뷰 현장, 한자리에 모인 세 남녀의 대면이 눈길을 끈다. 앞선 선공개 영상에서 프로젝트를 준비하며 서로에게 위로가 되어준 순간을 떠올리고 인터뷰를 통해 고마웠던 마음을 전하는 선태형과 우현진의 모습이 공개됐다. 주고받은 진심 속 마주 보는 두 사람의 눈빛이 더없이 애틋하다. 이들 사이 묘한 분위기를 감지한 박윤성의 심각한 표정은 복잡한 심경을 짐작게 한다.제작진은 "오늘(5일) 방송되는 10회에서 서로에 대한 진심을 내비치는 선태형과 우현진의 모습이 그려진다. 두 사람의 짙어진 감정 변화에 주목해 주시면 좋을 것"이라며 "우현진의 마음을 붙잡기 위한 박윤성의 행보, 그리고 우현진이 어떤 선택을 내릴지 지켜봐 달라"고 전했다.'우주를 줄게' 10회는 이날 오후 10시 40분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr