정선희 / 사진 = 정선희 유튜브 채널 캡처

코미디언 정선희가 60대부터 새 인생을 살 것을 예고하며 폭탄 발언을 해 화제다. 이는 사별 18년 만이다.4일 유튜브 채널 '집 나간 정선희'에는 '정선희 퍼스널 컬러 대공개. 53살 인생 첫 퍼스널 컬러 진단기! 과연 써니의 퍼스널 컬러는?'라는 제목의 영상이 게재됐다. 공개된 영상에서 정선희는 퍼스널 컬러 진단을 위해 민낯으로 등장했다.그는 "피부 화장은 하지 말라고 했지만 눈썹과 입술은 포기 못 한다. 아예 안 할 수는 없다. 보는 분들에 대한 예의 아니냐"며 너스레를 떨었다. 이어 "개그맨이 무슨 퍼스널 컬러냐. 웃기면 되는 거지"라고 농담했고 제작진은 "미녀 개그우먼이니까 하셔야 한다"고 받아쳐 훈훈함을 자아냈다.정선희는 진단에 앞서 "여기 오는 분들은 보통 어떤 목적이 있냐. 단순히 나에게 맞는 스타일링을 찾고자 오는 거냐"고 물었다. 이에 업체 대표는 "더 예뻐 보이고, 더 매력적으로 보이고 싶어서 오시는 것 같다"고 답했다.특히, 정선희가 자조하며 웃음을 안긴 장면이 눈길을 끌었다. 그는 "나는 이미 늦었다. 반 세기를 이렇게 살았다"며 셀프 디스도 서슴치 않는 모습을 보였다. 그러나 이내 "60대부터 문란해지기로 했다. 정확히 62세 되는 해 7월부터 겁나 문란해질 것"이라고 말해 현장을 초토화시켰다.한편 정선희는 2007 배우 안재환과 결혼했다. 그러나 이후 1년 만에 사별하며 공백기를 가졌다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr