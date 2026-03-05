사진=이소빈 SNS

디즈니+ '운명전쟁'을 최종 3위로 마친 무속인 이소빈이 소감을 밝혔다.이소빈은 5일 자신의 SNS에 "'운명전쟁49'를 사랑해주시고 부족한 저를 응원해주신 모든 분께 감사하단 말씀드린다"라면서 글을 올렸다.이소빈은 "결과에 상관없이 저에게 '운명전쟁49'는 소중한 인연과 추억을 선물해준 프로그램"이라며 애정을 표했다. 이어 "친구가 없던 저에게 친구를 만들어 줬고, 대인기피증을 극복하게 해줬고, 중심과 겸손을 배우게 됐다"고 밝혔다.이소빈은 "전 모든 순간이 진심이였고, 수개월이 지난 지금 제가 선택한것들에 대한 후회는 없으며, 다시 그때로 돌아간다해도 전 모든 순간 같은 선택을 할 것"이라고 소신을 드러냈다. 또한 "그게 저의 숙명 또는 운명이라면 겸허히 받아들이고 그 상황속에서 제 자신을 지켜갈 것"이라고 전했다.이소빈은 "전 그 누구보다 제가 가장 소중하다. 여러분도 본인 스스로를 가장 소중히 여겨달라. 나의 중심과 마음이 가장 중요하다"고 당부했다. 이어 "지금까지 '운명전쟁49' 속 운명술사 이소빈을 진심으로 응원해 주시고 사랑해주셔서 감사드린다"며 "전 언제나처럼 앞으로도 신의 제자로서 신령님을 믿고 살아 갈 것"이라고 덧붙였다.'운명전쟁49'는 49인의 운명술사들이 모여 여러 미션을 통해 자신의 운명을 시험하는 서바이벌. 이소빈은 '운명전쟁49'에서 최종 3위를 차지했다. 2000년생인 이소빈은 7살 때부터 무속의 길을 걷기 시작한 20년 차 무속인이다.안녕하세요 이소빈 입니다우선 운명전쟁49를 사랑해주시고부족한 저를 응원해주신 모든분들께 감사하단 말씀 드립니다결과에 상관없이 저에게 운명전쟁49는소중한 인연과 추억을 선물해준 프로그램 입니다친구가 없던 저에게 친구를 만들어 주었고,대인기피증을 극복하게 해주었고,중심과 겸손을 배우게 되었습니다전 모든순간이 진심이였고,수개월이 지난 지금 제가 선택한것들에 대한 후회는 없으며,다시 그때로 돌아간다해도 전 모든순간 같은 선택을 할것입니다그게 저의 숙명 또는 운명이라면겸허히 받아들이고 그 상황속에서 제 자신을 지켜갈것입니다전 그 누구보다 제가 가장 소중합니다여러분도 본인 스스로를 가장 소중히 여겨주세요나의 중심과 마음이 가장 중요합니다지금까지 운명전쟁49 속 운명술사 이소빈을진심으로 응원해 주시고 사랑해주셔서 감사드립니다전 언제나처럼 앞으로도 신의 제자로서신령님을 믿고 살아갈것입니다 감사합니다김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr