송중기도 시청률 1%대까지 추락했는데…박진영♥김민주 "부담 당연해" ('샤이닝')[종합]

올해 첫 JTBC 금요시리즈가 베일을 벗는다. 지난해 이동욱 주연의 '착한사나이'부터 송중기 '마이 유스', 서현진 '러브 미'까지 줄줄이 최저 시청률 1%대를 기록했던 만큼, 연속 부진을 만회할 수 있을지 이목이 쏠린다.5일 서울 구로구 더 링크 호텔 서울에서 JTBC 새 금요시리즈 '샤이닝' 제작발표회가 열렸다. 행사에는 김윤진 감독과 배우 박진영, 김민주가 참석했다.'샤이닝'은 둘만의 세계를 공유하던 청춘들이 서로의 믿음이자 인생의 방향을 비춰주는 빛 그 자체가 되어가는 과정을 담을 드라마다.김윤진 감독은 "열아홉 살의 두 남녀가 연우리라는 시골에 만나 스무살에 헤어졌다가 서른살에 다시 만난다. 예전의 마음이 이어지는 것을 다시 확인하고, 마음을 돌아보는 절기에 대한 작품"이라고 소개했다.첫사랑과 이별 후 재회하는 흔한 로맨스 서사에서 '샤이닝'의 차별점은 무엇일까. 김윤진 감독은 "작가님께서 두 남녀를 그릴 때 대단한 사건을 두고 진행하지 않았다. 캐릭터의 면들도 보통의 모습이라고 생각했다. 그게 제가 겪었던 모습과 매우 닮았다고 생각했고, 보는 사람도 그렇게 느낄 거라 생각했다"며 "제가 연출한 전작인 '그해 우리는'과도 비슷할 수 있는데, '그해 우리는'이 봄과 초여름을 닮은 인물을 그렸다면, '샤이닝'을 사계절을 다 지나 다시 봄에 만난 인물들인 것 같다"고 말했다.박진영은 지하철 기관사 연태서 역을 맡았다. 연태서는 '오늘만 무사히'라는 목표로 미래나 꿈보다는 주어진 현실에 충실하며 살아가는 독립적인 성격의 소유자다. 열아홉에 사고로 부모님을 잃고 할아버지 댁으로 내려와 만난 첫사랑을 서른살에 다시 만나면서 일상에 잔잔한 파동이 일어난다.박진영은 캐릭터에 대해 "10대, 20대, 30대 이야기가 나온다. 가정사도 있고, 성격도 과거나 미래보다 현재를 편하게 사는 거를 고민하고, 한결같이 그 자리에 있을 것 같은 인물이다"이라고 설명했다.이어 "작가님이 태서는 늘 똑같은 친구였으면 좋겠다고 했는데, 조금 다르게 표현했던 지점은 힘든 부분을 견디는 방식이었다. 저도 크게 달라지지는 않았지만, 힘든 일을 겪었을 때 받아들이는 방식이나 삶의 부조리를 좀 더 인정하는 방식을 통해 캐릭터를 조금 다르게 표현하고 싶었다. 또 이런 친구가 있었으면 좋겠다는 걸 캐릭터를 통해 전달하고 싶었다"고 밝혔다.최고 시청률 8.4%를 기록한 tvN '미지의 서울' 차기작으로 '샤이닝'을 선택한 박진영. 그는 "부담이 안 된다면 거짓말이다. 그렇지만 연기를 하고 작품에 임하는 입장에서는 최대한 그런 마음을 배제하는 게 다음 작품을 위한 마음가짐이라고 생각했다. 전작이 사랑받은 건 감사하지만, 다음을 위해 부담감을 내려놓고 냉정하게 대하려고 했다"고 말했다.이어 "전작과 차별점이라면, 작품 자체가 다르다. 전작은 여성 캐릭터의 성장 과정에 내가 조력자이자 성장하는 인물이었다면, '샤이닝'은 정통 멜로를 보여주는 작품이다. 전작보다는 사건보다 상황에 집중했다"고 덧붙였다.김민주가 연기하는 모은아는 연태서의 첫사랑으로, 매사 열의가 넘치며 속이 깊은 전직 호텔리어 출신의 서울 구옥스테이 매니저다. 2001년생 김민주는 아직 30대를 겪어보지 않은 만큼, 연기에 고민도 많았다고. 그는 "감독님과 많은 이야기를 나누기도 했고, 주변 친구들에게 물어보기도 했다. 외적으로 보여주는 건 한계가 있다고 생각했다. 이 친구가 겪어 온 일들이나 상황들에 따라서 태도와 가치관이 어떻게 변했을지 고민하면서 캐릭터를 만들어갔다"고 말했다.이어 "진영 오빠도 도움이 많이 됐다. 현장에서 항상 편하게 해주시기도 하고, 대본에 대한 이야기도 많이 나눴다"고 고마워했다. 이에 진영은 "어른처럼 행동하지 못했던 현장이었는데 그렇게 말해줘서 고맙다"고 화답했다.첫 주연작에 대한 부담은 없었냐고 묻자 김민주는 "많은 부담이 되기도 했고, 걱정도 됐다. 그렇지만 너무 좋은 작품이어서 감사한 마음으로 참여했다"며 "첫 주연작임에도 좋은 스태프들과 감독님, 동료분들과 함께해서 많이 의지하면서 끝낼 수 있었다. 현장에서는 부담을 내려놓고 은아로서 연기할 수 있게 도움을 많이 받았다"고 감사를 표했다.박진영은 7살 연하 김민주와의 호흡에 대해 "완벽했다"며 "그럴 수밖에 없었던 게 감독님께서 사전에 리딩을 많이 시켜주셨다. 10시간 리딩도 했다. 그렇게 했는데 안 친해지고 호흡이 안 좋으면 우리 문제라고 생각해서 열심히 호흡 맞추려고 했다"고 밝혔다.김윤진 감독은 "박진영 배우가 정말 편하게 해줬다. 시작이 어려울 수도 있었던 김민주 배우에게 편하게 해줘서 '이렇게까지?'라는 생각이 들 정도였다. 나이 차가 느껴지지 않고 친구처럼 보였다"고 말했다.JTBC 금요시리즈 시청률 부진에 대한 부담감을 묻자 김윤진 감독은 "이 작품이 금요일 시간대에서 잘 보였으면 좋겠다는 기대감과 부담은 당연히 있다"며 "저희끼리는 그런 이야기를 한 적이 있다. 2시간 연속해서 보게 되는 시간대에 어찌 보면 쭉 보고 싶은 마음이 들 수도 있겠다고, 두 주인공의 시간을 좇다 보면 계속 보고 싶을 것 같다고, 그랬으면 좋겠다는 마음"이라고 밝혔다.'샤이닝' 강점에 대해 박진영은 "사랑이라는 주제가 보편적이지만, 그걸 돋보기처럼 디테일하게 보여주는 드라마라 좋아할 것 같다. 안 볼 수가 없을 것 같다"고 자신했다. 김민주는 "모두가 공감하면서 볼 수 있는 이야기라고 생각이 든다. 영상미가 너무 예쁘기 때문에 보는 것만으로도 힐링이 될 것 같다"고 말했다. 김윤진 감독은 "그보다 더 아름다운 배우들도 있다"고 덧붙였다.10부작 '샤이닝'은 오는 6일 오후 8시 50분 처음 방송되며 1, 2회 연속으로 공개된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr