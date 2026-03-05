텐아시아 DB

'나폴리 맛피아' 권성준 셰프가 건물주에 등극했다.4일 업계에 따르면 권성준 셰프는 지난달 2일 신당동 366-38번지에 있는 빌딩을 56억5000만원에 매입했다.1989년에 지어진 해당 빌딩은 대지 면적 185㎡, 연면적 359㎡으로 지하 1층~지상 4층 규모다. 지하철 3·6호선 약수역 7번 출구에서 도보로 2분 거리다.이 빌딩은 2020년 28억5000만원에 실거래가 이뤄졌으며 지난달 권 셰프가 56억5000만원에 사들이면서 6년 만에 가격이 약 2배로 뛰었다는 후문이다. 3.3㎡당 토지 가격도 2020년 5089만원에서 올해 1억96만원으로 2배 가까이 상승했다.권 셰프는 이 빌딩의 1~2층을 자신의 파인 다이닝 레스토랑으로 운영할 예정인 것으로 알려졌다.한편, 권 셰프는 '흑백요리사' 시즌 1에서 우승을 차지한 이후 JTBC '냉장고를 부탁해', 넷플릭스 '천하제빵' 등 여러 방송에 출연해 얼굴을 알렸다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr