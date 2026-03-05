사진=싱글즈

넷플릭스 시리즈 '월간남친' 공개를 앞둔 배우이자 가수 서인국과 함께한 '싱글즈' 3월호 화보 컷을 추가로 공개했다.화보 속 서인국은 설렘을 유발하는 '월간남친' 속 모습을 기대하게 하며 남친룩을 완벽 소화하는 모습을 보여주었다.인터뷰에서 6일 공개를 앞둔 '월간남친'에 대해 "세계관에 먼저 끌렸다"고 말하며, 가상 연애 시뮬레이션이라는 설정 위에 펼쳐지는 다층적인 감정선이 관전 포인트라며, 캐릭터들의 감정선을 따라가다 보면 작품에 과몰입하게 될 것이라고도 귀띔했다. 또 가상현실 속에서 등장하는 가상 연인들과 자신을 비교하는 질문에는 "저는 그들보다 답답하죠. 그들은 연애에 최적화된 '연애 도사'고요. 상황에 맞는 말도 잘하고, 타이밍도 완벽해요" 그렇지만 자신은 또 다른 매력이 있을 거라며 재치 있는 답변을 전했다.서인국은 연기한 '경남'이라는 캐릭터에 대해 차가워 보이지만 일은 완벽히 해내는 인물인 동시에 허당미를 지닌 다면적 캐릭터라고 하며, 본인은 "경남만큼 진지하진 않다"며 웃었다. 그는 자신을 "장난기가 있고 감정 표현에 솔직한 사람"이라고 설명하며 캐릭터와의 차별점을 짚었다.로맨스 장르인 만큼 가장 많은 호흡을 맞춘 지수에 관해 "워낙 사랑스럽고, 서미래 캐릭터와 찰떡처럼 어울리는 배우"라고 전하며, 상대 배우에 대한 칭찬을 아끼지 않았다. 블랙핑크 지수는 1995년생으로 1987년생인 서인국 보다 8살 어리다.앞으로의 활동 계획에 관한 질문에 서인국은 "새 앨범도 계속 준비 중이에요. 팬분들이 기다리시는 만큼 열심히 준비하고 있고요. 새로운 작곡가들과 교류하며 작업하는 과정이 저 역시 설레더라고요. 차근차근 준비하고 있으니까 많이 기대해주시길 바라요. 또 지금 촬영 중인 '내일도 출근!'은 벌써 호흡이 좋아 어떻게 나올지 기대하고 있습니다. 올해는 다양한 모습을 많이 보여드릴 예정이니 조금만 기다려주세요"라며 기대감을 높였다.서인국과 함께한 '싱글즈' 재팬 3월호는 초도 예약 물량이 매진될 정도로 뜨거운 인기를 입증했다. 서인국의 더 많은 화보와 인터뷰는 '싱글즈' 3월호 및 공식 웹사이트를 통해 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr