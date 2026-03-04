사진=윤혜진 SNS

배우 엄태웅의 아내 윤혜진이 혹독한 자기 관리 근황을 공유했다.윤혜진은 4일 자신의 인스타그램 스토리에 "해야지 뭐"라는 짧은 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속애는 윤혜진이 발레 복장을 착용한 채 어김없이 운동에 나선 모습. 그러나 옷을 입고 있음에도 갈비뼈 라인이 보였고, 팔은 근육이 보일 정도라 눈길을 끌었다.뒤이은 영상에서 윤혜진은 "그제 허벅지 안쪽 근육 운동을 너무 열심히 해서 잘 걷지도 못하고"라며 혹독한 자기 관리 중인 사실을 알렸다.한편 윤혜진은 2013년 엄태웅과 결혼해 슬하에 1녀를 두고 있다. 국립발레단 수석무용수와 모나코 몬테카를로 발레단에 몸 담았던 경력이 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr