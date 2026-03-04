구혜선, S대 이어 K대에서도 학위기받아…척척 공학 석사

배우 구혜선이 카이스트 학위기를 받았다.4일 구혜선은 카이스트 공학 석사가 됐다. 학위기는 대학교 학사, 석사, 박사 등 학위 취득 사실을 기록한 증서다.해당 학위기에는 ‘위 사람은 카이스트 문술미래전략대학원 과학저널리즘 전공에서 석사과정을 이수하고 학위수여 심사를 통과하여 학사·연구심의위원회에서 공학석사의 자격을 갖추었다고 인정하였으므로 이에 공학석사의 학위를 수여함’이라고 적혀있다.구혜선은 성균관대 졸업 후 카이스트에서 공부했다. 특히 구혜선는 자신이 특허를 낸 펼치는 헤어롤을 성공적으로 론칭했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr