사진제공=매니지먼트mmm

배우 김태리의 광고 비하인드 컷이 공개됐다. 한편 김태리는 데뷔 10년 만에 tvN '방과후 태리쌤'을 통해 첫 고정 예능에 나섰다.4일 매니지먼트mmm은 한 뷰티 브랜드의 앰배서더로 활약하고 있는 김태리의 광고 비하인드 컷을 공개했다. 공개된 사진 속에는 다채로운 스타일링을 완벽히 소화하며 팔색조 면모를 자랑하고 있는 김태리의 모습이 담겨 있다. 매혹적인 주근깨 메이크업부터, 도도함이 돋보이는 풀뱅의 포니테일 헤어, 여성스러운 무드가 물씬 풍기는 반묶음 스타일까지 한계 없는 변신으로 시선을 끌고 있다.이날 김태리는 다양한 콘셉트에 맞게 표정과 포즈를 자유자재로 연출하며 수많은 A컷을 만들어 내 현장의 감탄을 자아냈다. 특히 진지한 태도로 촬영에 임하다가도 잠깐의 틈이 날 때면 장난기 가득한 반전 매력을 발산해 현장의 분위기를 화기애애하게 이끌었다는 후문이다.김태리의 메이크업 룩은 보그에서 확인할 수 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr