결국 또 한자릿수 시청률 찍었다…추성훈, 이대호와 34인분 먹방에도 '1.3%' ('혼자는못해')[종합]

사진제공=JTBC

‘혼자는 못 해’가 ‘고기러버’ 이대호와 고기를 끝장냈다.지난 3일 방송된 JTBC 예능 ‘혼자는 못 해’에서는 전현무, 추성훈, 이수지, 이세희가 조선의 4번 타자 이대호와 ‘고기 끝장 투어’로 무려 34인분의 고기를 해치우며 위대한 먹방을 펼쳤다. 시청률은 지난주보다 0.4% 포인트 하락한 1.3%를 나타냈다.이날 이대호는 골프와 고기를 함께 즐길 수 있는 SNS 핫플레이스에서 고기를 구우며 멤버들을 반겼다. 하루 종일 고기 먹기를 의뢰한 이대호는 좋아하는 양곱창은 혼자 17인분 정도 먹는다고 해 놀라움을 안겼다. 또 다른 ‘고기러버’ 추성훈 역시 양곱창을 좋아해 셋이서 35인분까지 먹은 적이 있다고 밝혀 위대한 먹방에 기대감을 높였다.삼겹살 먹방으로 스타트를 끊은 이들은 밥값 내기 골프 비거리 게임으로 보는 재미를 더했다. 전현무, 추성훈, 이수지, 이세희가 한 번씩 친 합계와 이대호가 두 번 친 합계로 더 낮은 비거리를 기록한 팀이 결제하기로 한 것. 에이스 추성훈이 221.6m로 마무리하며 4인방의 합계가 457m인 가운데 이대호가 1차 226.1m, 2차 264.3m로 총 490.4m의 엄청난 기록을 만들어 탄성을 자아냈다.그런가 하면 우리나라 파우설의 시초인 식당에서부터 추성훈과 이대호의 본격적인 ‘흑백 고기 대전’이 벌어졌다. 특히 파우설을 바로 굽는 이대호와 온도 체크가 먼저인 추성훈, 레몬즙을 접시에 짜서 소스처럼 찍어 먹는 이대호와 우설 위에 뿌려 먹는 추성훈의 모습 등 고기를 즐기는 각기 다른 스타일이 흥미를 끌어올렸다.이대호는 소고기를 먹고 안타를 친 경우에는 다음 날도 소고기를 먹지만 그렇지 않으면 돼지고기를 먹는 고기 징크스를 고백하기도 했다. 가장 운이 좋았던 음식으로는 9경기 연속 홈런을 쳤을 때 먹었던 어묵탕을 꼽았고, 추성훈도 경기에서 이긴 티셔츠를 10년이나 입었던 일화는 물론 승리한 경기 때 먹었던 바나나의 색깔까지 기억하고 찾았던 이야기 등을 털어놓았다.‘고기러버’들의 ‘흑백 고기 대전’은 차돌 수육과 통껍데기 뼈찜까지 이어졌다. 물에 빠진 고기를 선호하지 않는다던 이대호는 차돌 수육을 한입 먹자마자 미소를 지으며 접시를 비워갔다. 두꺼운 비계파 이대호와 얇은 살코기파 추성훈의 활약으로 차돌 수육을 부순 뒤, 중독적인 매운맛을 자랑하는 통껍데기 뼈찜으로 하루 종일 고기 먹기의 피날레를 장식했다.전현무, 추성훈, 이수지, 이세희, 이대호는 삼겹살 13인분, 우설 7인분, 차돌 수육 10인분, 통껍데기 뼈찜 4인분까지 총 34인분을 격파했다. 그러나 이대호는 “너무 적게 먹었다”며 한 끼를 진득하게 먹었다면 더 먹을 수 있었을 거라는 아쉬움을 보여 웃음을 선사했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr