사진=김지영 SNS

'하트시그널' 출신 김지영과 그의 남편이 법적 부부가 됐다.김지영은 지난 3일 자신의 인스타그램 스토리에 "오늘부로 법적 기혼자가 되었습니다. 남편과 혼인신고 클리어"라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 김지영이 윤수영 대표와 함께 구청을 찾은 모습. 특히 현재 임신 중인 김지영은 코트를 걸쳤음에도 D라인이 보여 눈길을 끌었다.한편 1995년생인 김지영은 올해 28세다. 2016년부터 대한항공에서 객실 승무원으로 근무하다 2024년 채널A 예능프로그램 '하트시그널4'에 출연해 우월한 미모로 많은 시청자들의 관심을 받았다.김지영은 지난해 10월 자신의 유튜브 채널을 통해 독서모임 대표와 열애 중인 사실을 알렸다. 두 사람은 당초 4월 결혼 예정이었으나 혼전 임신으로 지난달 1일 웨딩마치를 올리게 됐다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr