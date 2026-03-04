/ 사진제공= 스튜디오S, 몽작소

SBS 새 금토드라마 '신이랑 법률사무소' 유연석(41), 이솜(36)의 스페셜 포스터가 공개됐다.SBS 새 금토드라마 '신이랑 법률사무소'(연출 신중훈, 극본 김가영·강철규, 제작 스튜디오S·몽작소)는 망자의 恨(한)을 통쾌하게 풀어주는 '신들린 변호사' 신이랑과 승소에 모든 것을 건 '냉혈 엘리트 변호사' 한나현의 기묘하고도 따뜻한 한풀이 어드벤처다. 향로의 연기와 부적이 가득한 공간으로 기묘한 세계관의 시작을 알린 티저 포스터, 신이랑이 빙의할 특별한 의뢰인과 보이지 않는 세계와 맞닿은 법률사무소를 보여준 메인 포스터가 앞서 공개된 가운데, 4일 그 세계관의 마지막 조각을 완성할 스페셜 포스터가 베일을 벗었다.스페셜 포스터는 그간 법률사무소 내부에 집중됐던 시선을 건물 '옥상'으로 확장시킨다. 서울 한가운데 빌딩 숲 사이로 노을이 붉게 물든 시간, 무당집이었던 신이랑 법률사무소가 위치한 건물의 옥상에서 신이랑(유연석)과 한나현(이솜)이 하늘을 올려다보고 있다. 여기서 이목을 끄는 건 두 변호사 앞에 놓인 화로다. 벽돌로 둘러싸인 화로 안에는 불길이 피어오르고, 그 아래에는 부적이 놓여 있다. 이는 신이랑이 망자의 恨(한)을 통쾌하게 풀어준 뒤, 그 영혼을 정성껏 떠나보내는 마지막 의식이 치러지는 공간임을 의미한다.이 옥상에서는 법정에서의 통쾌한 변론으로 억울한 마음을 푼 망자에 대한 조용한 배웅이 이어진다. 노을이 드리워진 도심의 실루엣에서 느껴지는 아련한 감성은 '신이랑 법률사무소'만의 정서를 상징적으로 드러내는 대목. 사이다 법정극의 쾌감 너머, 망자를 향한 애도와 존중이 공존하는 세계관이 한 장의 포스터에 집약된 셈이다. 또한 신이랑과 한나현이 나란히 서서 같은 하늘을 바라보고 있는 구도 역시 의미심장하다. 서로 다른 방식으로 사건을 대하던 두 사람이 같은 목표를 가진 파트너로 자리매김한다는 걸 암시하기 때문. 차갑고 냉혈했던 한나현이 이 공간에서 어떤 변화를 맞이하게 될지도 궁금증을 자극한다.제작진은 "이번 스페셜 포스터의 옥상은 작품의 메시지가 수렴되는 장소다. 법정에서의 한풀이가 '행동'이라면, 옥상에서의 배웅은 '마음'이다. 이 공간을 통해 '신이랑 법률사무소'가 지닌 따뜻한 정서를 더욱 또렷하게 느끼실 수 있을 것"이라고 전했다. 이어 "첫 방송이 열흘 앞으로 다가왔다. 한과 위로가 교차하는 이 옥상에서 어떤 이야기들이 펼쳐질지 많은 관심과 애정 부탁드린다"는 당부도 잊지 않았다.SBS 새 금토드라마 '신이랑 법률사무소'는 오는 3월 13일 밤 9시 50분 첫 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr