사진=엄정화, 윤혜진 각 SNS

배우 엄태웅의 딸이 놀라운 성장 속도를 보였다.엄태웅의 아내 윤혜진은 지난 3일 자신의 인스타그램 스토리에 별다른 멘트 없이 하나의 영상을 게재했다.공개된 영상 속에는 엄태웅·윤혜진 부부의 딸 지온 양이 선화예중 입학식에 참석한 모습. 특히 지온 양은 많은 학생들 중 모친이 단번에 알아볼 정도로 큰 키를 자랑해 눈길을 끌었다.한편 윤혜진은 2013년 엄태웅과 결혼해 슬하에 지온 양 한 명을 두고 있다. 윤혜진은 국립발레단 수석무용수와 모나코 몬테카를로 발레단에 몸 담았던 경력이 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr